Metro pierde millones; ‘truenan’ 600 locales comerciales

Debido a la pandemia por Covid-19, el miedo al contagio y a la crisis económica, 600 locales comerciales instalados dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro bajaron las cortinas tras dejar de pagar las rentas.

Así lo confirmó el Metro a este diario, tras asegurar que de los tres mil locales que operan dentro del transporte, 20% se encuentra suspendido “por irregularidades administrativas y falta de cumplimiento de sus obligaciones”.

“El 80% de los locales comerciales se encuentran en funcionamiento y en proceso de regularización hacia el otorgamiento de un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), y el 20% restante se encuentra suspendido por irregularidades administrativas y falta de cumplimiento de sus obligaciones”, indicó el STC a este diario.

David Arévalo, líder comerciante del Metro, señaló en entrevista con Publimetro que la pandemia redujo sus ingresos fuertemente, debido principalmente a que la afluencia de gente bajó mucho y al miedo al contagio.

“Antes había mucha incertidumbre de información, pero ahora la gente ya vio que existe el virus, porque las estadísticas ya no mienten. Ya no es la misma fluidez de gente que pasaba antes de la pandemia. Incluso, en semáforo naranja los usuarios ya no fácilmente se detienen a comprar. Algunos de los locales no sacan ni lo de las rentas”, dijo.

Este diario realizó un recorrido por las líneas 4, 9 y 6, en donde se comprobó el cierre de algunos locales comerciales. En un sondeo con vendedores, muchos señalaron que algunos tenían meses sin abrir ni brindar servicio a los usuarios.

Proceso viciado y burocrático

El trámite para la renta de un local comercial dentro de las instalaciones del Metro tarda hasta seis meses en concluir, y el costo depende de la superficie, ubicación y el número de usuarios que transitan por la estación en donde se desea instalar.

“Hay muchos vicios de grupos y perfiles de liderazgos que se han ‘agandallado’ los locales y las rentas. Es negocio de unos cuantos dirigentes y funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Muchos de ellos aún ni pagan”, indicó David Arévalo.

Tan solo Don Lucho, una cadena comercial dedicada a la venta de tacos de canasta dentro del STC, tuvo un adeudo con el Metro de dos millones 933 mil 496 pesos por no pagar el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) en 2018.

“El costo que tiene un local depende de la línea en donde se encuentre el espacio y el tipo de giro que tengan. No es lo mismo los establecimientos que se encuentran en los transbordes que en las terminales del Metro. Son dos expresiones diferentes; vendes 100 veces más dentro que afuera”, precisó.

Además, indicó que se debe considerar realizar un ejercicio en conjunto entre el Gobierno de la Ciudad de México y el STC Metro, con el fin de incrementar sanciones para aquellas personas que distribuyen droga, roban celulares o se prostituyen dentro del transporte.

“Pagan mil 100 por remisión o una presentación al Torito de 36 horas. En los últimos vagones se ejerce la prostitución, tanto de hombres como de mujeres, hay venta de droga y bandas dedicadas al robo de celulares que tienen perfectamente identificadas, pero le tiran más a los vendedores que a los que roban”, precisó.

Recaudan 280 mdp al año por locales y publicidad

Jorge Gaviño, diputado del Congreso de la Ciudad de México y ex titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, señaló en entrevista que por concepto de rentas de locales comerciales, aportaciones de comerciantes y publicidad dentro del transporte, se recaudan casi 300 mdp al año.

“En 2018 hubo ingresos por 280 millones de pesos por concepto de rentas de locales comerciales, aportaciones de comerciantes y también por publicidad, todo eso te hacía una masa de ingresos. Esto lo cataloga una comisión, la cual determina qué se debe pagar”, precisó.

Además, dijo que debe considerarse condonar el pago de renta este año también y tomar en cuenta el entorno económico que dejó la pandemia, y advirtió que si se continúan cerrando locales, sería una pérdida también para el transporte.

Condonan pago

Del 2 de abril al 18 de noviembre del año pasado, 85% de los locales permanecieron cerrados al pertenecer a giros de venta de productos no esenciales; en tanto, 15% permaneció abierto por ser del sector farmacéutico, laboratorios clínicos, servicios financieros, abarrotes y venta de alimentos empaquetados.

Por esto, se estableció la condonación del pago de la contraprestación mensual en general para todos los locales al interior de la red. Sin embargo, a partir del 8 de septiembre pasado se publicó la convocatoria para el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) para el uso, aprovechamiento y explotación de espacios comerciales al interior de las estaciones.

“El pago de contraprestaciones al STC por parte de los permisionarios de establecimientos comerciales al interior del Metro quedaron sin efecto durante el periodo de contingencia sanitaria. Este beneficio, aplicó incluso para los locales que permanecieron en funcionamiento por ser considerados actividades esenciales”, precisó el STC.

