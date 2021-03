Se han entregado 36 apoyos de oxígeno y gastos funerarios

El Ayuntamiento de Puebla ha entregado 36 cheques de apoyos para tanques de oxígeno y gastos funerarios de personas que fueron infectadas por Covid-19 en la capital; continuán 150 expedientes pendientes por falta de documentos.

Así lo informó la presidenta del Sistema Municipal DIF, Mayte Rivera Vivanco quien recordó que el monto para determinadas cargas de oxígeno es de hasta tres mil 500 pesos, mientras que para gastos funerarios por personas fallecidas por el virus es de cinco mil pesos.

No obstante, comentó que actualmente 150 expedientes están por completarse, ya que algunas personas han entregado poco a pocos los documentos requeridos, por lo que al no contar con todo el papeleo correspondiente no se pueden entregar los apoyos.

Incumplen con entrega de tanques de oxígeno ¡a un mes de anunciarlo! Al momento, las autoridades de la capital poblana sólo han evaluado el 50% de las solicitudes para suministrar oxígeno

"Se han entregado 36 cheques, se va haciendo el expediente con los lineamientos que se han dado a conocer. Cada semana estamos tratando de sacar lo más posible de estos apoyos", añadió.

El pasado 19 de enero, el Gobierno Municipal anunció la entrega de apoyos económicos para personas con familiares que han sido contagiados de Covid-19 o han perdido la vida a causa de la enfermedad que causa el virus mundial.