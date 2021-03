Crisis por la pandemia duplica el número de mujeres en el sexoservicio

Ante las estimaciones de la asociación Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, las cuales revelaron que el número de trabajadoras sexuales en la capital del país se duplicó en pandemia -de siete mil 700 a 15 mil 200-, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México señaló que aún hay pendientes y retos con las mujeres que se dedican al ejercicio de la prostitución.

En el marco de la lucha feminista, cuyo movimiento social marcha este 8 de marzo, Publimetro platicó con la Ombudsperson local, Nashieli Ramírez, respecto a los avances o retrocesos en derechos humanos de las sexoservidoras, cuyo trabajo repuntó en la emergencia sanitaria debido a las difíciles condiciones económicas.

¿Cuál es el panorama actual del sexoservicio en la ciudad?

– Tenemos muchísimos pendientes y retos, primero, es que todavía hay una gran discusión sobre quienes están de acuerdo con lo que se llama el abolicionismo, es decir, el pensar que lo que se tiene que hacer es quitar del mapa el ejercicio de las prostitución en la ciudad; y hay otra corriente que habla sobre el ver a estas mujeres y este ejercicio como un trabajo en donde si bien hay que detectar cuestiones de explotación o trata, no todas están sujetas a ese esquema y tiene que ver con otro sentido.

¿Qué refleja este incremento en el trabajo sexual?

– Aquí se está viendo el incremento por cuestiones económicas, en una parte, la otra tiene que ver con el confinamiento, ya de por si el trabajo sexual en la medida que han crecido las redes sociales se había transformado, teníamos un bloque de trabajadoras sexuales que digamos se manejaba en las redes y ya no las veías en la calle y teníamos otro bloque mas precario que todavía ocupaba mucho las calles para la oferta de sus servicio; ahora con la pandemia y el encierro en un inicio se hizo precaria esta situación.

¿Cómo apoya la CDH a estas mujeres?

– La Comisión ha venido dando seguimiento a los apoyos que el Gobierno de la Ciudad ha dado a este sector en algunos momentos, sobre todo en las primeras épocas de la pandemia que incluían el que pudieran tener alguna despensa o apoyo monetario […]; la otra es a través de nuestros programas de difusión y educación, todo lo que tiene que ver con acabar con la estigmatizaron y discriminación alrededor de estas mujeres. Además, estamos atendiendo a quienes soliciten quejas o cuestiones que tengan que ver con este trabajo, lo que sí te puede decir es que no han sido, el año pasado disminuyeron exactamente por el confinamiento el número de quejas, el año pasado solo tuvimos una queja en el contexto de la contingencia sanitaria, en donde la queja se refería al cierre de los hoteles, la peticionaria no tenía a donde ir ni donde quedarse, ni donde estar y bueno esa fue la única que recibimos de este sector y este año no llevamos ninguna todavía en término de queja.

¿Cómo ha afectado la pandemia en pro de sus derechos?

– Ahorita los trabajos están detenidos a este tipo de sector que aparte todo forman parte de los grupos de mayor atención y mayor vulnerabilidad en términos de discriminación y estigmatización. Aquí, en este tipo de servicio se nota el impacto del cierre, del confinamiento, naturalmente es muchísimo mayor porque no es nada más el que tú estás limitada a hacer oferta de tus servicios sino que, aunque tengas oferta, está limitada la demanda por el propio confinamiento, ahí en ese caso se han visto altamente vulneradas en esta etapa, en esta parte que tiene que ver con el trabajo.

Nashieli Ramírez, presidenta de la CDH CDMX. / Foto: CDH CDMX

¿Hay compromiso de la CDH por atender sus demandas?

– Totalmente, sobre todo en esta lógica del apoyo a un sector que además cuyos procesos de estigmatización y discriminación llevan hasta la muerte. En el 2019 emitimos la recomendación que tiene que ver contra el feminicidio, en esto lo que se documenta es que los discursos de odio, la discriminación y estigmatización en el caso, por ejemplo, de trabajadoras sexuales transgénero, o transexuales llevan hasta la muerte.

¿Está prepara la CDMX para dignificar el trabajo de estas mujeres?

– Es una sociedad que, en comparación a otras del país, es mucho mas abierta y educada alrededor de eso aunque seguimos teniendo muchísimos retos, todavía hay población que no tiene una comprensión con enfoque de derecho al sexoservicio, pero si comparamos -no quiero decir nombres-, pero un poco al centro del país, arriba de nosotros, si comparamos esas sociedades con la nuestra, tenemos mucho mas avance.

En el marco del 8M, ¿qué decirles a las que se movilizan?

– Que es importante el seguir haciendo resonar la voz de la agenda pendiente de las mujeres, la conmemoración del 8M es importante porque naturalmente es un espacio para visualizar los pendientes, pero también es un espacio para celebrar nuestra visibilización en términos de los avances que hemos tenido como mujeres, yo sí creo que la agenda ha avanzado desde diferentes ámbitos, desde la que piensa que no es feminista, pero que luchó al interior de su familia para seguir estudiando lo que quería en un ambiente que para nada fue fácil o para trabajar, esa lucha es feminista, no sólo son feministas las que trabajan o participan activamente en una organización feminista, somos feministas todas aquellas que pensamos que los derechos humanos son por igual para mujeres y hombres y todas las que desde diferentes ámbitos hemos luchado por la igualdad y la visibilidad de nuestros derechos.

¿Hay pendientes en general con las capitalinas?

– Estamos frente a una agenda de mucha desigualdad, arraigo, de todavía una cultura, digamos en condiciones en nuestro caso denominada machismo, estas masculinidades violentas, o tradicionales, en donde naturalmente los avances de repente parecen pocos ante las dimensiones que enfrentamos […] tenemos una Ciudad con muchos pendientes todavía, pero poco a poco ha ido avanzando.

¿Cuáles son los mayores retos?

– Yo lo plantearía en dos, uno, sería la agenda de la violencia contra las mujeres que sigue siendo una de las agendas que contempla mayores retos para la ciudad; y la otra el sistema de cuidados que yo creo que la pandemia del Covid no lo ha colocado en frente porque hay feminización del cuidado, las cargas están incrementándose con mucha mayor intensidad, esto provoca o encrudece la situación de las cuidadoras que son en su mayoría mujeres.

¿Y los avances?

Somos una ciudad pionera en términos legislativos que atienden la parte de disminuir brechas, somos una ciudad que atiende todavía los huecos normativos que subsisten, acabamos de aprobar la Ley Ingrid para no ser víctima de violencia institucional a través de la exposición de datos por medio de la autoridad que provocaba que las investigaciones no tuvieran un buen curso. Si lo vemos en esa arena seguimos estableciendo normas y parámetros que nos colocan muy avanzados respecto a otras entidades. La agenda se ha desarrollado de manera dispar pero con muchos avances.

