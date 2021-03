“México no será prioridad para EU y habrá ‘choques’ con Biden”, coinciden expertos

Expertos en política exterior coincidieron que durante la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la relación con México no será una prioridad, pues hay temas de mayor importancia como el Covid-19 y los lazos con China, Rusia y Medio Oriente.

Durante la 84 Convención Bancaria, que este año se realiza de manera virtual, Richard N. Haass, presidente de Council on Foreign Relations, aseguró que el país norteamericano está enfocado en temas globales, en donde México “no es un verdadero socio activo para resolver estos retos”.

“Joe Biden ha puesto énfasis en el tema climático, en el reto de ser menos dependientes de China y en el control de armas nucleares en Rusia. Un interés en común con México es la migración centroamericana y la vacunación; incluso EU prevé un excedente de vacunas, las cuales podrían darse a México o facilitar licencias. Si nos ven como una amenaza así será, si se le ve como un potencial socio habrá oportunidades”, señaló.

Al igual que Richard N. Haass, Duncan Wood, vicepresidente de Estrategia y Nuevas Iniciativas del instituto Woodrow Wilson Center, coincidió que México no será prioridad para la administración de Biden, y aseguró que Andrés Manuel López Obrador tiene un “nacionalismo exagerado” que ha dejado que muchos contratos con la iniciativa privada no se respeten, como el caso del gasoducto Tuxpan, por lo que no hay una buena visión hacia México de inversionistas extranjeros.

“En los últimos dos años, López Obrador se ha involucrado para tener soberanía energética, un nacionalismo exagerado, y también sacó al sector privado de toda esta política. Hemos visto ataques sobre contratos, AMLO no respeta ningún contrato en ningún lado, su actitud es atacar al sector privado, lo que no ayudó a incentivar inversión extranjera”, indicó Duncan Wood.

Choques frecuentes con México

Luis Rubio, presidente de México Evalúa, aseguró que se pronostican “choques” frecuentes y expectativas encontradas entre el presidente López Obrador y Joe Biden, y señaló que habrá “un periodo de tensiones” con el vecino país como ocurrió en los años 70 y 80, en donde no se resolvía asunto alguno. “En México hay vulnerabilidad porque no hay inversión ni confianza, además de que es un gobierno que no está dispuesto a aprender”, puntualizó.

En contraste, Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México–Estados Unidos, en la Universidad de California en San Diego (UCSD), señaló que Joe Biden tiene muy claro de la importancia de la relación entre México y Estados Unidos, pues al inicio de su administración tuvo dos reuniones virtuales con el presidente mexicano y canadiense.

“Es importante mantener buena relación con los vecinos fuertes. A diferencia de la administración de Donald Trump, Biden propone una relación integral, de derechos humanos, de democracia, cde ambio climático, aspecto distinto a una relación de migración y comercio como la que se llevó con el republicano. Lo que quiere Estados Unidos es evitar una crisis en la frontera como lo registrado en 2014 y 2019, cuando decenas de miles de personas llegaban a la frontera para entrar a EU”, precisó Fernández de Castro.

