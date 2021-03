Fallece en accidente automovilístico Leonel Luna, ex alcalde de Álvaro Obregón

Este domingo el ex alcalde de Álvaro Obregón en la CDMX, Leonel Luna, falleció tras sufrir un grave accidente automovilístico durante las primeras horas del día mientras transitaba en Churubusco, según reportó el medio Big Data.

Tras confirmarse la muerte del ex delegado, políticos como Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lamentó la muerte de Leonel Luna, enviando sus condolencias a los familiares y seres queridos del ex delegado.

“Lamento profundamente el sensible fallecimiento de Leonel Luna Estada. Mis condolencias para sus familiares y seres queridos. Descanse en paz”, publicó el ex mandatario capitalino.

Asimismo el secretario general del Partido Verde en la CDMX, Jesús Sesma, recordó la amistad que tenía con el ex delegado.

“Las diferencias políticas nunca dividieron nuestra relación personal. Mi más sentido pésame a la familia de mi amigo Leonel Luna. Que en paz descanse”, escribió.

¿Quién era Leonel Luna?

Leonel Luna se desempeñó durante ma´s de 20 años en la administración pública a nivel federal y local. Carrera durante la que logró ocupar importantes cargos, entre los que destacan el de diestro de participación ciudadana, director general de Desarrollo Social en Álvaro Obregón y alcalde de dicha demarcación.

Asimismo tuvo cargos legislativos entre los que destacaron una diputación local por el XVIII Distrito de la CDMX, en el que desempleo el cargo de presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y como vicepresidente de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea legislativa.

