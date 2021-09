¿Fractura en el PAN? Calderón reprueba bienvenida de la ultraderecha de Vox

El ex presidente de México, Felipe Calderón, se pronunció en contra de la visita de Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha español Vox y la división al interior de su partido. Justificó que por decisiones internas tuvo que abandonar dicha fuerza política en el pasado y buscar fundar su propio partido.

Calderón Hinojosa señaló que la cúpula del PAN se encuentra perdida y el recibimiento al polémico político español con bombo y platillo en el Senado de la República lo demuestra.

“La dirigencia del PAN hace buen rato que está extraviada. Hoy, una vez más, el acuerdo con Vox lo demuestra. Y que no vengan con el cuento de que no les hacen caso los senadores, eso está peor. Ojalá cambien ya de dirigencia. Por esas y otras cosas salimos muchos”.

El grupo de senadores del PAN, comandados por el coordinador Julen Rementería, organizó un foro para la firma de la Carta Madrid. Dicho documento se justifica en frenar un supuesto avance del ‘comunismo’ en América Latina.

Además, promueve la defensa de aspectos como la propiedad privada, la separación de poderes, la libertad de expresión y el imperio de la ley. En este sentido, el grupo busca combatir las iniciativa de izquierda como el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo.

Se desmarcan políticos y militantes

Al igual que Felipe Calderón, no todos los integrantes del blanquiazul simpatizan con el recibimiento de la ultraderecha española a México. Una de las representantes de mayor peso, la senadora Xóchitl Gálvez, se manifestó inmediatamente se supo del encuentro.

“Yo, con VOX… ni a la esquina“

Yo, con VOX… ni a la esquina. — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 3, 2021

Además, el ex dirigente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero también se opuso a los radicalismos y está a favor de que su partido sea una alternativa democrática de centro.

“Urgente que AccionNacional se convierta en la alternativa democrática a los problemas sociales, económicos y políticos de nuestro país comprometido con cerrar las brechas de desigualdad, injusticia y exclusión Un centro incluyente, no derecha radical”.

Lamento el corrimiento del partido @AccionNacional y de mi GPPAN @SenadoresdelPAN a la derecha



cuando más se requerimos ser una alternativa democrática



comprometida con los derechos humanos, económicos, políticos y sociales



para cerrar brechas de desigualdad y la exclusión https://t.co/9D81JDG6ZM — Gustavo Madero (@GustavoMadero) September 3, 2021

Roberto Gil Zuarth, el ex secretario particular de Calderón refrendó el posicionamiento del ex mandatario y expresó una falta de coincidencias entre Vox y el PAN.

“No encuentro un solo renglón en los principios de doctrina que identifique al PAN con VOX. Imitar o importar estrategias de polarización nada más refleja un vacío crónico de identidad. O, por lo menos, una carencia absoluta de creatividad”.

No encuentro un solo renglón en los principios de doctrina que identifique al PAN con VOX. Imitar o importar estrategias de polarización nada más refleja un vacío crónico de identidad. O, por lo menos, una carencia absoluta de creatividad. — Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) September 3, 2021

Por su parte, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez acusó falta de condiciones democráticas en el proceso interno para la renovación en la dirigencia del partido, luego del deseo de reelección del actual presidente, Marko Cortés.

Les comparto mi posicionamiento con respecto a la renovación de la dirigencia del PAN. — Pancho Domínguez (@PanchDominguez) September 2, 2021

