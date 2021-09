Reciclaje de útiles mete freno a reactivación de papelerías en CDMX

El regreso a clases en la Ciudad de México no significó una recuperación para los pequeños y medianos comercios, en especial para las papelerías, debido a que muchos padres de familia -por la crisis económica- decidieron reciclar los útiles escolares.

Lo anterior, de acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope CDMX), Eduardo Contreras Pérez, quien declaró a Publimetro que no hubo una recuperación para los negocios en temporada escolar pues aproximadamente las ventas rondaron en los 18 mil millones de pesos, un 50% en comparación con lo vendido en 2019.

“Cada año en estas épocas, aproximadamente tres semanas antes de entrar a la escuela, de un nuevo ciclo escolar, se veía el groso de las nuevas ventas, incrementaba hasta un 80% más que en un mes normal; hoy en día con el reciclaje de los útiles ya no se da esta compra, ya no es necesario y las ventas bajan o no se dan”, lamentó.