Al alza, amparos en el Valle de México para vacunas anticovid a menores

Los amparos por parte de padres de familia para vacunar a sus hijos -de entre 12 y 18 años- contra el Covid-19 han repuntado en la capital del país y en el Estado de México, luego del anuncio del regreso a clases presenciales.

¡Pies saludables! Tips de viajero para cuidar de ellos

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hace unos días, en conferencia matutina, que la Ciudad de México encabeza la lista de los estados en donde se están promoviendo mayor parte de los amparos para vacunar a menores de edad.

No obstante, el mandatario mexicano calificó la presentación de estos recursos legales como ‘una acción concertada’ y argumentó que no es que no se quiera vacunar a los menores sino que primero se está inoculando a la población más vulnerable.

Este martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell lo refutó e hizo hincapié en que cada dosis que se utiliza en menores por medio de estas resoluciones judiciales podría ser una vacuna para una persona adulta que tiene un riesgo mayor de enfermar de gravedad por coronavirus.

En tanto, reconoció que los amparos van en aumento y aunque consideró que es legítimo de cada familia, aseveró que el propósito de la vacunación no tiene fines individuales sino de protección poblacional y eso ‘es difícil de entender’.

Amparos en el Valle de México

En entrevista con Publimetro, la abogada Yasmin Hernández, del despacho ‘Catalán & Arriaga Abogados’ con sede en el Estado de México declaró que a partir del anuncio del regreso a clases presenciales los padres de familia han mostrado un mayor interés por promover amparos para vacunar a sus hijos.

“El tema del regreso a clases fue fundamental para la promoción de estos recursos. No es cuestión de lucro, sino que es válido y legitimo. En lo personal tengo un hijo en ese rango de edad que regresó a la escuela y empecé el amparo, luego se comentó con otros padres de familia y fuera de ese núcleo empezó a cobrar interés”, dijo.

Indicó que el argumento principal es que hay tres autoridades de Salud que han avalado el uso de vacuna Pfizer para niños mayores de 12 años. Es decir, la FDA, en Estados Unidos, la Cofepris, en México y la Organización Mundial de la Salud.

Además, otro de los razonamientos que utilizan los abogados para defender a sus clientes es que la variante Delta está teniendo impacto en los menores. Asimismo, se basan en los principios de igualdad y de acceso a la salud.

“No nos puede decir el presidente que no es un grupo de riesgo y no hay vacunas cuando lleva más de un millón de dosis donadas a otros países; bajo el principio de igualdad todos somos grupo de riesgo”, enfatizó.

Tropiezos

Pese a que desde hace tres semanas empezaron con la solicitud de amparos, Yasmin Hernández detalló que hay procesos que han entorpecido el proceso, sobre todo las notificaciones que se tiene que hacer a aproximadamente 15 autoridades, desde federales hasta locales.

Refirió que los abogados de su despacho -que están litigando en varios estados- han dado cuenta de los tropiezos en las solicitudes, por ejemplo en el Edomex los jueces están dando una suspensión provisional, pero en la Ciudad de México la Secretaría de Salud ‘se está negando’.

Pese a ello, indicó que tienen en puerta de ganar un amparo de un menor que radica en el Estado de México, aunque siguen en el proceso de notificación.

¿QUÉ VACUNA SE ESTÁ APLICANDO?

Pfizer

ÚNICO REQUISITO PARA EL AMPARO (Fuente: Catalán & Arriaga Abogados)

Copia certificada del Acta de Nacimiento

AUTORIDADES QUE HAN DADO AVAL A USO DE VACUNA EN MAYORES DE 12 AÑOS

FDA (mayo 2021)

Cofepris (junio 2021)

OMS (julio 2021)

ESTADOS QUE CONCENTRAN AMPAROS (Fuente: Gobierno de México)

Ciudad de México (43)

Estado de México (42)

Oaxaca (27)

Veracruz (25)

TE RECOMENDAMOS: