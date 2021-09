Kriss Jenner es una abuela feliz por la espera de su onceavo nieto

Kylie Jenner no asistió a la Gala Met 2021 pero su madre Kris Jenner sí aprovechó para hablar sobre el recién anunciado embarazo. La matriarca Kardashian-Jenner llegó al Museo Metropolitano de Arte el lunes 13 de septiembre con un clásico traje de pantalón totalmente negro, mezclando piezas de Tom Ford, Alexander McQueen, Judith Leiber y Tommy Hilfiger.

Cuando se le preguntó acerca de convertirse en abuela una vez más, Kris le dijo a E! News en la alfombra roja que estaba “realmente emocionada”, y agregó: “Número 11. Es realmente genial” posando además con su novio Corey Gamble. Tras la noticia del embarazo de Kylie con Travis Scott, la magnate del maquillaje reveló que no asistiría a la gala de moda.

La confirmación se produjo después de que viajara a Nueva York para la semana de la moda . Según E!, la ex estrella de reality shows decidió optar por no participar en el último minuto para centrarse en su salud. “Se retiró en el último minuto porque está abrumada y simplemente no se siente bien”, sostuvo un informante. “Ella hizo mucho el fin de semana pasado y lo empujó”.

“Kylie ha estado yendo y viniendo durante los últimos dos meses sobre si quería asistir o no y decidió que realmente no necesita ir”, explicó la fuente a la revista Hollywood Life, y agregó que Kylie está “enfocada en su embarazo en este momento y solo quiere tomarlo con calma”. Si bien se había especulado que debutaría con su bebé en la Met Gala este año, Kylie optó por una buena revelación de Instagram.

Kylie Jenner anunció su segundo embarazo a Kris Jenner

Kylie confirmó la noticia del bebé número 2 con un video de Instagram compartido el 7 de septiembre. Hizo una crónica de su viaje de embarazo hasta el momento, incluida la recepción de la prueba de embarazo positiva y la obtención de exámenes de ultrasonido junto con su hija primogénita Stormi Webster.

Aún así, la magnate del maquillaje ha querido expandir su familia desde hace algún tiempo. “Travis y Kylie realmente se llevan bien y se respetan mutuamente”, dijo la fuente a HollywoodLife. “Quieren lo mejor para el otro y para Stormi. Kylie siempre ha querido expandir su familia, ya que le encanta ser madre, por lo que está muy feliz de estar embarazada del bebé número dos”.