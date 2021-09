Tercer Informe de Sheinbaum: Sin interrupciones ni faltas de respeto

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comparece este viernes ante el Congreso de la Ciudad de México para rendir su Tercer Informe, bajo un estricto protocolo sanitario y en un clima de respeto y civilidad política.

Por unanimidad, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso capitalino acordó llevar a cabo el acto de manera presencial a las 9:00 horas del 17 de septiembre, en el recinto legislativo de Donceles y Allende, en el Centro Histórico.

Las distintas asociaciones y grupos parlamentarios llegaron al acuerdo de mantener un clima de civilidad política durante la sesión, por lo que quedaron prohibidas las interrupciones a quien esté en el uso de la palabra, así como manifestaciones y expresiones de falta de respeto.

“Quienes suscriben este acuerdo, se comprometen a que no habrá interrupciones de parte de ningún legislador a quien se encuentre en uso de la palabra; no se permitirán manifestaciones ajenas a este formato; no podrán emplearse expresiones de falta de respeto a la persona de la ciudadana Jefa de Gobierno o de cualquier otra persona asistente al acto”, se lee en el texto aprobado.