Irma Wilde López, vicepresidenta y directora general de Atención a Clientes y Empresas en AT&T México, se ha dedicado a los retos digitales que la telefonía requiere. Sin embargo, la también ingeniera señaló, además de los avances tecnológicos, la necesidad de terminar con la desigualdad de género en el ámbito laboral.

Egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN) como Ingeniera Biomédica, Irma Wilde ha liderado otros proyectos de digitalización. Wilde López lideró el lanzamiento de la estrategia de digitalización para Siemens México y anteriormente fue Gerente Regional de Negocios de Ultrasonido para América Latina.

Con 15 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y una gestión interina en donde mostró resultados sólidos, Mónica Aspe ha sido nombrada CEO de AT&T México. Mónica es la primera CEO mexicana en liderar la operación en el país. pic.twitter.com/QGhRFzLPPe — AT&T Business México (@ATTBusinessMx) March 10, 2021

En este sentido, sobre su trayectoria, la vicepresidenta aseguró que, a pesar del privilegio de trabajar para AT&T, esta también conlleva responsabilidad con otras mujeres. “Yo creo que lo importante no es llegar. Me considero una persona muy privilegiada, sí, pero también me considero con una gran responsabilidad”, comentó.

AT&T, empresa comprometida con la equidad entre mujeres y hombres

Respecto a las dificultades que las mujeres encuentran en los ámbitos laborales y empresariales, Irma Wilde expuso el compromiso de AT&T para mitigarlos. La ingeniera expresó que la igualdad de género en la empresa es parte de su ADN, ya que trabajan continuamente para crear comunidad.

Asimismo, Irma Wilde indicó que, además de su trabajo en la digitalización, procura desde su puesto ayudar a crecer a otras mujeres en la empresa. “Siempre tienes que tener el compromiso de ver como ayudas a que otra mujer siga creciendo”, comentó la ingeniera.

En este sentido, la vicepresidenta manifestó que la compañía realiza anualmente revisiones y diagnósticos salariales. Además, Wilde recalcó el compromiso de la telefonía al buscar alianza con otras instituciones, implementar políticas, y hacer hincapié constante en el tema.

“No hay que pedir perdón por nuestro éxito”: Irma Wilde se posiciona contra el techo de cristal

Irma Wilde comentó que experimentó la desigualdad desde antes de ingresar al mundo laboral. No obstante, la ingeniera señaló que una forma de combatirlo es profesionalizándose y buscar siempre ser diferente al resto.

Hoy es el día de las #NinasEnLasTIC y me enorgullece disfrutar del mundo de la tecnología, pero me da mucho coraje que no seamos más!

Necesitamos impulsar a que más niñas se acerquen a la tecnología por medio de las carreras STEM.#GirlsinTIC #NiñasTIC @conectadas_mx 👩🏻‍💻👩🏽‍💻 pic.twitter.com/9rXs4CH4KD — Irma Wilde (@iiwilde) April 24, 2020

De igual forma, la vicepresidenta indicó que, a pesar de las dificultades, logró llegar al puesto en AT&T con su esfuerzo. Por lo tanto, recomendó a las mujeres, además de prepararse, confiar en sí mismas y no ocultar sus triunfos.

“No hay que pedir perdón por nuestro éxito. a veces como que nos da pena como que ‘¡Híjole, si me promovieron!’ y no lo quieres contar. Cuéntalo, es tu trabajo, es tu éxito”, concluyó Irma Wilde.

