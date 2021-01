Tribunal Electoral de Nuevo León avala coalición de Morena para elecciones

El Tribunal Electoral de Nuevo León desechó la impugnación que realizó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad respecto a la colación entre Morena y otros partidos, quienes eligieron a Clara Luz Flores como su candidata a la gubernatura y quien durante 22 años fue militante del PRI y a inicios de 2020 renunció a ese partido.

El PRI había argumentado que Morena violó sus estatutos al aprobar el convenio para la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, la cual esta conformada también por el Partido del Trabajo y por el Partido Verde.

Incluso militantes de Morena reclamaron que se haya elegido a la alcaldesa de Escobedo como su candidata, lo cual también fue desechado por el Tribunal Electoral.

“Las militantes de Morena no acreditaron la existencia de la condición que suponían que no verificó la CEE a fin de aprobar la solicitud de coalición por parte de dicho ente político. Por otra parte, se declaró fundado un agravio esgrimido por el PRI que gira en torno a la invalidez de la cláusula vigésimo primera del convenio de coalición cuestionado, puesto que contraviene la disposición expresa de la Ley Electoral en el sentido de que las asociaciones políticas no pueden participar junto con coaliciones”.

Respecto a los reclamos del PRI determinó: “Mientras que los demás agravios planteados por el PRI, se declararon inatendibles, en razón de su falta de interés legal para impugnar cuestiones que giran en torno a las normas estatutarias de los partidos coaligados, e infundados, dado que la presentación de documentación por parte de Morena y el PVEM, así como el resto del contenido impugnado del convenio, resultó pertinente para que la CEE realizara su labor de verificación y es conforme a derecho”.

