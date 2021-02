Alfredo Adame confió las causas de la muerte de su hermano

“A MIS 80 AÑOS DE EDAD, HE PEDIDO LA AYUDA DE UN PSIQUIATRA”: DON FRANCISCO

Hablé con Mario Kreutzberger, nombre de pila de Don Francisco, quien me contó que se encuentra de regreso en la TV. Ahora está ocupando el espacio de Camilo en CNN en español, mientras el titular de ese programa está de vacaciones, y me reveló que está en la última etapa de su vida y que desea mejorar las áreas que pueda mejorar por el tiempo que le reste en este mundo. El afamado comunicador piensa que por lo que ha vivido y lo que va a vivir como persona de edad adulta, tiene que prepararse para la octava década de vida, en la que recién comienza y hace semejanza con un carro que cuando tiene 100 mil kilómetros, lo tienen que meter al taller para que le den mantenimiento, es por eso que por primera vez en su vida está tomando terapias con un psiquiatra, para prepararse para vivir en las mejores condiciones mentales durante la última etapa de su vida.



“MI HERMANA NECESITA AYUDA PROFESIONAL”: CARLOS CUEVAS

Carlos Cuevas, Rodrigo de la Cadena y Jorge “Coque” Muñiz se presentarán el próximo 26 de febrero por la plataforma digital E Ticket con el propósito de rendir homenaje al maestro Armando Manzanero; y durante la plática que sostuve con Carlos, le pregunté si cuando eran niños, Aida, Alfonso y él, los tres hermanos Cuevas, se llevaban bien, y contestó: “Sí, jugábamos mucho, nos peleábamos pero los seres humanos cambian. La actitud de mi hermana es incomprensible, ella necesita ayuda profesional. Alfonso mi hermano, quien ya murió, meses antes de su muerte recién se hablaba con Aida, porque ella le dejo de hablar”. Eso me revelo Cuevas, quien sigue y seguirá hasta sus últimas consecuencias la denuncia que hizo ante los juzgados de la CDMX por difamación en su contra por parte de Aida, pues lo que desea es ejercer su derecho de réplica y que el programa Ventaneando le dé el mismo espacio y tiempo a Aida para que se disculpe públicamente y acepte que lo que dijo de su hermano Carlos es mentira. Dice que lo que lo lleva a no desistir, es que Aida se metió con lo más sagrado que Carlos tiene, que es su familia (esposa e hijos). Así que pronto podríamos ver a Pati Chapoy presentando a Aida Cuevas en su programa para ofrecer disculpas a su hermano y su familia.



ALFREDO ADAME RELATA PADECIMIENTO QUE LLEVÓ A UN HERMANO MAYOR AL SUICIDIO

“Mi hermano mayor es licenciado en administración de empresas, vive en Xalapa y trabaja en la Procuraduría de Justicia del estado; mi siguiente hermano era un licenciado en administración de empresas, economista, muy inteligente, y desgraciadamente un día, estudiando en la Universidad de Tokio, se aventó a un lago helado y se le congeló la cabeza y se ocasionó una lesión en el hipotálamo, que le provocaba dolores de cabeza muy fuertes. Y estando haciendo su doctorado en la Universidad de Stanford le llamaron a mi papá para que se lo trajera a México y se pasó 5 años con dolores extremos de cabeza. Así hizo su vida, se casó , no tuvo hijos y a los seis años le regresaron los dolores de cabeza al triple y un día decidió suicidarse cuando mi papá lo iba a llevar a la Universidad de Arizona, en donde se empezaba a investigar la posibilidad de operaciones del hipotálamo, pero ya no aguantó y perdió la vida”, me platicó el actor, conductor y ahora también político Alfredo Adame, quien también habló de sus otros dos hermanos: “Tengo otro hermano que trabajó en Mexicana de Aviación y estudió como yo, la carrera de piloto comercial; otro hermano dos años mayor que yo es cafetalero. Él estudió antropología y economía política y ahora vende fertilizantes y café en el estado de Veracruz”. Todo esto y más me platicó en una entrevista que le realicé y pronto compartiré con ustedes.



