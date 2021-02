Ex braceros llaman a AMLO saldar deuda antes de proponer a Biden un nuevo programa

Antes de proponer a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, una nueva versión del Programa Bracero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador debe cumplir su promesa de campaña de resolver a los ex braceros el pago de la deuda que tiene con ellos el gobierno mexicano, aseveró Esteban Tello, representante de la Unión Binacional de Organizaciones de ex braceros.

“Antes de que nuestro actual presidente se comprometa a continuar con este tipo de tratados binacionales, pues lo más sano es que se liquide la deuda histórica que por más de 70 años está vigente “, señaló el litigante.

Dijo que la postura de los ex braceros es que no se puede seguir manteniendo una relación de trabajo migratorio si no se garantizan los beneficios económicos que de una manera transparente se puedan justificar.

Añadió que tienen confianza en que López Obrador va a cumplir la promesa de campaña que hizo a todos los ex braceros de hacer justicia.

“Van dos años (de gestión) y no tenemos noticias de esa promesa de campaña”, sostuvo.

Recordó que hace un mes estuvieron en Palacio Nacional esperando una oportunidad de reunirse con él pero no obtuvieron nada.

“Estamos en espera de que nos atienda. El sector de ex braceros está en pie de lucha y confiando en que va a cumplir su promesa de campaña de saldar esta deuda histórica”, aseguró.

Los ex braceros han mantenido una lucha con el gobierno federal para que les devuelva un fondo de ahorro del 10% descontado en los campos agrícolas de los Estados Unidos de 1942 a 1968. Acuerdo al que se llegó a través de un convenio bilateral firmado entre ambos países.

El convenio contemplaba que el gobierno mexicano devolvería el fondo de ahorro a los ex braceros al ser repatriados a su país de origen, lo cual no ocurrió. En el 2005 se conformó una ley que creó el Fideicomiso para ex trabajadores migratorios mexicanos para otorgar un apoyo social de 38 mil pesos.

“Desafortunadamente, el gobierno mexicano continuó con esa indiferencia. A la fecha no se han otorgado al total de los beneficiarios ese apoyo legal”, comentó Tello.

Aclaró que además existe una resolución judicial que determina que a cada ex bracero se le adeuda un millón 96 mil pesos.

Tello detalló que en Nuevo Lón hay más de 20 mil beneficiarios inscritos ante el gobierno federal; sin embargo, el universo puede ser mayor.

A nivel nacional dijo que hay más de 4.5 millones de mexicanos que participaron en ese acuerdo binacional, firmado en agosto de 1942.

“Es un dinero que no se deriva de ninguna prestación pendiente. Es un fondo de ahorro que administró primero el gobierno americano y posteriormente fue transferido al gobierno mexicano y no va a prescribir, es dinero de nuestros compañeros que trabajaron, ellos nada más son administradores”, precisó.

Agregó que aunque la mayoría de los ex braceros ya han fallecido la deuda sigue con su familia, ya que ellos son los beneficiarios.

Deuda histórica. Ante el retraso del pago del fondo, el abogado de los ex braceros dijo que a cada trabajador agrícola le corresponde un millón 096 mil pesos

En contra. Los ex braceros se mostraron en contra de un nuevo acuerdo en tanto no se resuelva su asunto que afecta a unos 4.5 millones de personas.