Marc Anthony siempre dispuesto a apoyar a los jóvenes talentos

LA SONORA SANTANERA, PRIMER GRUPO MEXICANO EN GANAR UN PREMIO GOYA

La cantante española Rozalén hizo dueto con La Sonora Santanera para grabar el tema "Que no, que no", producción premiada este sábado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España como Mejor Tema Original, para la cinta La boda de Rosa, lo cual convierte a esta agrupación tropical en ser el primer grupo musical mexicano en llevarse una estatuilla Goya, gracias a la recomendación del ejecutivo de la disquera Sony México, José Manuel Cuevas, quien atendió la petición de Rozalén, solicitando su apoyo para trabajar con el mejor talento en el género tropical y sin dudarlo dio el nombre de La Sonora Santanera (fundada en 1955 con el nombre Tropical Santanera) y después de que la española evaluara el trabajo de la sonora que desde 1960 imprimió en sus discos, quedó prendada de su talento, por lo que decidió trabajar con ellos y es por esa razón que Sony México pidió al productor de origen español Mariano Pérez que produjera el tema de la mano de Antonio Méndez (trompetista de la Santanera) quienes hicieron la música en México para después mandarla a España, en donde Rozalén puso su voz y ya terminado lo mostró a Iciar Bollaín, directora de la película, quien quedó sorprendida con la canción que acaba de dar uno de los poquísimos premios que esta institución de la música mexicana, a los largo de más de 65 años de existencia, aún no tenia en sus vitrinas. Enhorabuena para los amigos santaneros, orgullo de México.



MARC ANTHONY DIO EL SÍ A "EL FLACO" LUIS ÁNGEL

Platiqué con El Flaco el miércoles pasado durante su vista a tierras regias y me platicó que está muy emocionado al pensar que Marc Anthony le dijo: “Va a suceder que trabajemos juntos”. Esas palabras se las dijo el puertorriqueño durante una entrega de Premios Lo Nuestro, cuando El Flaco se acercó para expresarle su admiración y al platicar, después de que Marc ya supiera del talento del mazatleco, quien le dijo: “Decreto y confío en Dios que me permitirá trabajar con usted”, por lo que el ex esposo de Jennifer Lopez aseveró que que sí y que pronto sucederá así que le deseamos al intérprete que así sea. Por cierto, el ultimo sencillo de Luis Ángel, “El que te amó”, ya rebasó los 10 millones de visualizaciones en YouTube, y sigue en los primeros lugares de popularidad en todas las plataformas digitales.

LA MEJOR 97.7 TIRA LA CASA POR LA VENTANA

El buen amigo Andrés Salazar, director de una de las estaciones radiofónicas más importantes del país, como lo es MVS, continua construyendo contenidos y sobre todo promociones para sus radioescuchas y es que el pasado mes de febrero logró colocar a La 97.7 en el gusto del radioescucha, razón por la que no han parado en darle cariño a esa gente que los sintoniza a diario y les han regalado desde vales de despensa, vales de gasolina, les han pagado tamalizas por el Día de la Candelaria, flores para el Día de los Enamorados, artículos de cocina, conciertos con el Estudio Móvil, en el que tuvo a Jorge Medina, con lo que ha logrado el título, puesto por sus fanáticos, de La Mejor Oficial.

En estos tiempos en que la economía de las familias anda a la baja a causa de la pandemia, que una estación de radio tenga ese tipo de detalles con su audiencia, es no solo un acierto de mercadotecnia, sino un premio a la lealtad de los melómanos. Felicidades a todo el equipo encabezado por El Topo, y que sigan los aciertos.

