Todas son gasolinas, no todas son iguales

Guillermo Lira

Llevamos generaciones y generaciones de mexicanos sin conocer la competencia en la compra de gasolina. Hasta hoy íbamos a la gasolinera y punto, nos atenemos a lo que nos ofrecen, lo que hay alrededor de ella y sus condiciones, siempre el pensamiento es comprar en la mas cercana y cuando la necesitamos.

Ahora vamos a decidir “a dónde ir” a comprar gasolina, será una experiencia diferente en cada una de las marcas que esta entrando al mercado, si da una vuelta por la ciudad de México, y pronto en carreteras verá, por ejemplo BP o Hidrosina, por supuesto las Pemex, pero cada una tendrá una experiencia diferente, cambiaremos nuestros puntos de reunión para por ejemplo decir… “Nos vemos en la BP de pasando la caseta de cobro” , etcétera, el entorno cambiará y será al consumidor un impacto como cuando estábamos acostumbrados a comprar solo 5 marcas de autos y dentro de ellas una gama limitada de productos.

Hoy la tienda de conveniencia, los productos adicionales, la calidad de la gasolina, su precio, la capacitación de personal y la rapidez o mecanismos de pagos digitales nos harán leales a algunas de ellas y nos harán utilizar las otras marcas solo en ocasiones de emergencia.

Hoy es el momento de que nos conquisten como clientes, que nos hagan partícipes de programas de lealtad, que nos la premien y que se queden con nuestra compra de combustible por mucho tiempo. Usted se dará cuenta quien no le de servicio aunque cueste su precio dos centavos menos que la competencia no regresará a menos que sea necesario, hoy el precio contará en mucho, pero también lo que le vendan como experiencia de ir a cada marca de gasolineras. La calidad del producto en su auto, es difícil de notar, pero algunos ofrecen calidad elevada – como en toda competencia – que mejorará el desempeño y economía de su motor. ¡Evalúe!

¿Cómo decidir? El precio le llegará por aplicaciones y se lo comparará, asegúrese de tener ya las aplicaciones que los comparan o navegadores en su celular que lo pueden hacer y decirle cual es la mas cercana de todas y de su marca favorita, junto con los precios. Tiempo de espera, actitud de personal de servicio, facilidad y automatización de facturación, descubra la tienda de conveniencia de todas, las instalaciones y qué mas le ofrece, en carretera no dude en descubrir las nuevas, con infraestructura que a veces le sorprenderá, ya no será solo “el baño de la gasolinera” será un lugar que promete darle el mejor servicio y si no seguro lo cambiará.

Veamos como nos adaptamos, independientemente de lo que piense de esta apertura, la experiencia ya esta y casi siempre el consumidor sale ganando cuando hay varios queriéndole vender el mismo bien, por lo que ahora premiaremos o castigaremos a quien no nos de servicio o trato. Ahora si, “litros de a litro”, pues fiscalizarlas es mucho más fácil cuando son empresas totalmente privadas…

Un cambio histórico, hoy a aparente en la sociedad, y que se adereza con la conveniencia del bolsillo de cada quien.

En la semana…

En dos semanas de abre el concurso mejor organizado de autos clásicos en el país, se llama el Concurso de la Elegancia, y estará en Huixquilucan, europeos, americanos, clásicos y nuevos, vuelven a estar en el jardín que por excelencia alberga a los mejores ejemplares del país, vaya planeándolo pues hay que llegar temprano para evitar el siempre abundante tráfico en las carreteras de dos carriles que llevan al lugar. En la semana le diremos los pormenores del evento.