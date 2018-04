¡Qué buena vida..!

Aabye Vargas

Soy periodista y conductor desde hace más de 19 años. Mi fuente son los espectáculos y el entretenimiento; pero eso, me ha llevado a conocer muchos lugares turísticos, restaurantes, lo mejor espectáculos, conciertos, obras de teatro y que semana a semana les contaré aquí en Publimetro de mis aventuras como reportero.

Me alegra que Jesse & Joy estén triunfando por su próximo concierto en la Arena Ciudad de México el 12 de Mayo. Al platicar con estos hermanos, se siente su entusiasmo y emoción, porque este show es muy especial, ya que como dicen ellos “todos nuestro conciertos son diferentes” y como no, si pues al momento de salir a la venta, sólo pasaron unos pocos días cuando les avisaron que ya estaba sold out como cualquier otra noche de esta gira de “por un besito más tour”… En serio me da mucho gusto que el éxito lo estén cosechando con creces, después de más de 10 años de de carrera…felicidades.

Algo que no se pueden perder es una puesta en escena que va dar de qué hablar. Me refiero a la “Sociedad de los poetas muertos” protagonizada por Alfonso Herrera. El reparto está conformado por Luis Coutorier, Constantino Moran, Sebastian Aguirre, Mauro Sánchez Navarro, Germán Bracco, Alejando de Hoyos entre varios más. Bajo la dirección de el experimentado director Francisco Franco. Ahora si Ocesa, Morris Gilbert, Claudio Carera, Federico González Compean y Tina Galindo, se están luciendo con traer lo mejor del teatro a nivel mundial. Esta se presenta todos los fines de semana en el nuevo teatro Libanés, cabe mencionar que esta como nuevo, por la remodelación que tuvo para estrenar esta obra.

¿Se imaginan estar hospedados en una hacienda azucarera de 1600? Pues esto puede ser realidad. A pie de carretera del Municipio de Mazatepec, en Morelos, se encuentra la hacienda de Santa Cruz Vista Alegre. A 25 min de la Ciudad de Cuernavaca. Uno puede ir a ese lugar lleno de historia y desconectarse por unos días de la cotidianidad. Disfrutar de las albercas, el silencio que predomina y del estupendo clima. Y ustedes se preguntarán ¿cómo llegue ahí? Pues se casó una amiga queridísima Addis Tuñon (conductora del programa Despierta America, de la cadena estadounidense Univision) con su marido León. Hubo compañeros del medio periodístico, familia y amigos. El enlace fue sin igual, ya que todos los que estuvimos degústanos una comida que enamoró nuestro paladar y con una escenografía que parecía todo un cuento de hadas. Cuando tengan oportunidad de tomarse unos días, vayan a este lugar, en serio que no se arrepentirán de vivir esta experiencia. Y de paso ¿por qué no? Probar las suculencias del restaurante “El Faisán”, situado la Av. Emiliano Zapata 1233, Cuernavaca, Morelos. En este nos presentan lo mejor de la gastronomía Yucateca. Nunca pensé encontrar en la ciudad de la eterna primavera un pedacito de Yucantan.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter , Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.