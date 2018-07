Política Confidencial El incierto futuro del PAN

El Partido Acción Nacional se encuentra reflexionando el futuro para su instituto después de los pasados resultados electorales, en donde Morena arrasó a nivel federal y local. De acuerdo con los blanquiazules, los escasos votos conseguidos no se deben al desempeño de sus candidatos sino a las “intervenciones del gobierno federal” en contra de Ricardo Anaya, quien, por cierto, no ha aparecido a la luz pública desde que reconoció el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí, es que dentro del PAN las cosas no suenan tan bien, ya que hay fuertes divisiones en su interior.

Andrés Manuel López Obrador, virtual candidato ganador de los comicios presidenciales, seguirá con sus múltiples reuniones tras los resultados del 1 de julio. Este miércoles recibirá a diputados y senadores electos y plurinominales, además de dialogar con los gobernadores que triunfaron en los comicios y los presidentes de los partidos políticos que lo acompañaron en la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Comienza a tejerse la próxima estrategia nacional?

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, publicó en El Universal un artículo bajo su firma dedicado casi íntegramente a ajustar cuentas con académicos ligados a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, en particular John Ackerman, con el que es conocido que sostiene una confrontación desde hace años. Ambos son figuras conocidas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y mantuvieron una tensión ante el eventual resultado de los comicios presidenciales. Ahora parece estar claro quién ganó y quién está por ello indignado.

Cuitláhuac García, gobernador electo de Veracruz, ​advirtió que en su gobierno buscarán que se investigue a familias de antaño panistas en el estado como los García Guzmán, en la zona de Pánuco, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y las bandas criminales de la región. En una entrevista con La Silla Rota sostuvo igualmente que su prioridad será disminuir los índices de criminalidad en la entidad, con una decreciente participación de las fuerzas armadas.