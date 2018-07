El país de la simulación

México es el país del que: “no pasa nada”, del “estamos prosperando”, del “estamos mejor que antes”, del “somos bien fregones”, del “somos bien honrados”, del “somos transparentes”, del “rendimos cuentas”, “del mover a México”, “Decidamos juntos”.

Pero qué pasa cuando la simulación se escuda en un insostenible e incomprendido “malestar social”… nada. Se sigue simulando que todo está bien, a estos retos se enfrentará en nuevo ejecutivo federal

Recuerdo que en este espacio escribí que el Inegi difundió la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito, la cual reveló que aunque bajó la tasa de delitos por víctima, se disparó la cifra negra de delitos, al alcanzar el 93.7% un dato histórico de esta administración.

Lo anterior significa que de cada 100 delitos, la gente prefiere no denunciar, prefiere no perder el tiempo ante autoridades omisas y prefiere no ponerse en riesgo, ante cualquier venganza de la delincuencia. Significa que sólo 6 víctimas de cada 100 se atreve a denunciar un acto delictivo, con todas las consecuencias que ello conlleve, buenas y malas.

El Inegi detalló que en años anteriores se cometieron cerca de 29.3 millones de delitos en el país, que dejaron más de 23.3 millones de víctimas, las cuales padecieron un promedio de 1.3 delitos en el último año.

Según la estadística oficial, los delitos que más se cometen son el robo, el asalto en la calle, el transporte público, la extorsión, el robo total o parcial de vehículo, fraude , amenazas verbales, robo a casa habitación y lesiones. Pero de todo este abanico de crímenes, destacan dos, los que concentran la mitad de los ilícitos: el asalto en transporte público y la extorsión.

Lo más grave de esta cifra es que se trata de los delitos de más alto impacto, como el secuestro, del cual sólo se denuncia 1 de cada 100.

Para darnos cuenta de la gravedad no hay necesidad de trasladarnos a Veracruz o Guerrero, donde siguen secuestraron y asesinado a plena luz del día , o Tamaulipas o Sinaloa donde el crimen organizado no descansa y ha provocado miles de desplazados que huyen de una guerra que NO pidieron, pero que los alcanzó.