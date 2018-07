¿Qué implicaciones tendrá la multa millonaria impuesta a Morena por el INE?

En este escabroso tema, hay más preguntas que respuestas. Muchos temas quedan aún el aire y mal haríamos simplemente con quedarnos con las acusaciones de López Obrador en contra de los consejeros del INE al tachar esa investigación de una “vileza” y de una “venganza”.

¿Calificaría igual AMLO una resolución similar en contra de cualquier otro partido? ¿Acaso juzgó de la misma forma cuando se sancionó al PRI por el Pemexgate? ¿Es la cara del AMLO de siempre, el que manda al diablo las instituciones cuando no le favorecen?

No te pierdas:

Habrá que preguntarnos qué tan determinante fue la utilización de esos más de 70 millones de pesos que acabaron en manos de militantes, operadores y candidatos de Morena, y no en las manos necesitadas de los miles de damnificados. Desde luego que eso no lo sabremos porque al igual que como funcionan los delitos de lavado de dinero, quienes los cometen dejan los menos rastros posibles. En este caso, quienes retiraron el dinero lo hicieron en efectivo, la parte positiva es que se conocen sus identidades pero muy posiblemente terminen ocultando el destino que dieron a ese dinero. Sin mayor esfuerzo podríamos concluir que esos millones acabaron en sus bolsillos o fueron utilizados para la compra de votos a favor de Morena, porque simplemente a la fecha no nos han exhibido siquiera una sola fotografía de una casa reconstruida.

Podemos suponer cuál fue el destino de esos millones de pesos, pero igual de alarmante es confirmar de dónde posiblemente provinieron. La investigación del INE encontró que fueron una serie de depósitos hechos bajo un esquema de carrusel, es decir, que un grupo de personas de forma organizada realizaron en días específicos y minuto tras minuto, depósitos por un monto de 50 mil pesos cada uno, depósitos que la misma constitución del fideicomiso prohibía. Además, se usaron cheques de caja y transferencias SPEI, el total 40 millones de pesos.

La presidenta de Morena en una entrevista sumamente desafortunada no logró explicar el origen de esos recursos, se dice que fueron militantes y legisladores de ese partido, pero no hay pruebas fehacientes de que fuese así. El origen hoy se desconoce, el problema es que en unos meses las autoridades encargadas de saber si pudiese haber dinero del narco o de fuentes ilegales, estarán bajo las ordenes de AMLO porque como anticipó no habrá fiscal autónomo, así que podemos ir enterrando este caso porque con una altísima probabilidad le darán carpetazo.

Lo que sí sabemos es que el Fideicomiso “Por los demás”, que el mismo López Obrador promovió ampliamente en redes sociales empañó ya un sexenio que todavía no comienza. Sabemos que fue un mecanismo ilegal y no reportado ante las autoridades electorales, el dinero del fideicomiso sirvió como un mecanismo de financiamiento irregular para Morena, también se determinó que hubo triangulación de recursos procedentes de empresas y particulares.

No te pierdas:

Este caso mancha gravemente el sexenio de AMLO porque derrumba su imagen de “honestidad” y lo retrata de nueva cuenta como intolerante y dispuesto a usar los métodos a su alcance para conquistar la presidencia. AMLO y Morena traicionaron a sus electores, a los que creyeron en su oferta de cambio radical en las formas y en el fondo, con esto se asemejan más al PRI del Pemexgate y del caso Monex. Pero más aún, traicionaron a quienes más necesitaban un apoyo que nunca llegó.

A los damnificados los usaron como discurso político pero también como pretexto para una maniobra millonaria que les asegurara el triunfo.

Implicaciones de la multa, quizá serán menores en términos reales porque de los 1,400 millones de pesos que recibirá Morena por año, esta multa apenas representa poco más del 14%. El dinero no saldrá del bolsillo de los dirigentes del partido o del virtual presidente sino de los recursos del erario, de lo que todos pagamos de impuestos. La repercusión es netamente política: ¿Se vale tener en la presidencia a un perfil que ganó cometiendo un fraude? ¿Tiene la calidad moral para ver a los ojos a los 12 millones de damnificados en 400 municipios de 10 estados del centro y sur del país? ¿De quién fue la vileza, del INE o de AMLO?

Lo más visto en Publimetro TV: