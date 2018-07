Lo mejor del verano en cine

Les voy hablar del séptimo arte. Me invitaron a ver el estreno a prensa de Misión: Imposible Repercusión. Ésta es la sexta entrega en la que Tom Cruise nos vuelve a poner al filo de la butaca con una cinta llena de acción. La invitación fue por parte de Paramount Pictures y nos citó en la sala IMAX de Cinépolis Universidad. Habíamos ahí unos 200 representantes de diversos medios de comunicación; algunos eran especialistas en cine y otros no tanto. Les aseguro que verlo en esa inmensa pantalla –que tiene las dimensiones de 20 metros de altura por 27 metros de largo– parecía que éramos parte de ella.

El sonido era impresionante, te ponía la piel chinita al escuchar las explosiones, los motores de los autos, de las motos y de los helicópteros. No se las voy a contar, pero les diré que el reparto es sin igual y me sorprendió ver a Henry Cavill ahora haciéndola de villano. A este actor lo identificamos por personificar a Superman en la Liga de la Justicia, pero aquí le hace la vida de cuadritos a Tom Cruise. Los paisajes que nos presentan son majestuosos: Londres, París, India, Noruega y Nueva Zelanda. Esta película la disfrutas con un combo de palomitas –que eso es imperdonable no comerlo–.

Otro día llegué a la taquilla y compré dos boletos para ver dos películas. La primera fue Hotel Transilvania 3, unas vacaciones monstruosas, que es apta para todos los reyes del hogar en este verano. En ella, el conde Drácula, encuentra el amor, pero pasa por una serie de peripecias junto a sus amigos la Momia, el Hombre lobo, el Hombre invisible y su familia. Les aseguro que los chiquitines la pasarán muy bien y los adultos morirán de risa.

La otra fue la cinta mexicana A ti te quería encontrar, una comedia romántica protagonizada por Erick Elías, Eréndira Ibarra, Paulette Hernández y Luis Arieta. Trata sobre un junior que no tiene control sobre su vida y piensa casarse, pero llega una joven que le hará cambiar de parecer. En serio que ésta nos hará pasar momentos de risa.

Pero la que, por lo que quieran, no pueden y –en verdad– no la dejen de ver, es la película Más sabe el diablo por viejo. Ah, qué puedo contarles, sino puras maravillas de ésta. Cuando la vi en las instalaciones de 20th Century Fox, me llevé un muy buen sabor de boca. Pues en ella trabajan Don Ignacio López Tarso, Isela Vega, Lorena Velázquez, Sandra Echeverría, Lupita Sandoval, Osvaldo Benavides, Martín Altomaro, Arturo Barba y Patricio Castillo, entre otros.

Ver a estas instituciones de nuestro cine mexicano trabajar es maravilloso, pero lo mejor aún es que se interpretan a ellos mismos, pues son parte de la casa del actor en la cinta. Al siguiente día era mi turno para entrevistarlos y dividieron al elenco en dos. Por un lado tenía a Osvaldo, Sandra, Arturo y al director, Pepe Bojórquez, a quien le pregunte ¿por qué hacer una película así? Y me refiero a tomar en cuenta a estos gigantes de la actuación, porque desgraciadamente ya no los contratan para trabajar.

Y me contestó de esta manera: “Quería en la película que tuviera experiencia y sabiduría” ¡Wow! Les juro que me mató esa respuesta. Tengo que confesarles que moría por charlar con Don Ignacio, Isela y Lorena. Todos mis compañeros se quejaban que solo teníamos seis minutos para hacerlo. Y que no les alcanzaba, ya que con ese tiempo sólo podía responder uno de estos actores. Y que llego al set de entrevistas y les digo: “señores solo tengo seis minutos y deseo que los tres me respondan una pregunta, así que sean breves por favor”.

Creo que me vieron muy serio y cuando solté la pregunta ¿Por qué aceptar trabajar en una película con jóvenes actores ya reconocidos y con un director joven? Don Ignacio soltó una sonrisa y contestó: Porque así empezó Iñárritu, Guillermo del Toro, “EL Chivo” Lubezki y nos agradó la historia y volver a trabajar con personas que conozco es maravilloso. Casi cuando escuche esto tenía ganas de llorar. Por eso son grandes.

Sin duda esta película nos deja con una gran reflexión, hay que escuchar a nuestros mayores, porque tienen la sabiduría y la experiencia. Por favor, perdón que sea tan reiterativo, pero lleven a toda la familia a que la vea, para que sus hijos conozcan a estas leyendas vivientes de nuestro glorioso cine mexicano. ¡Pepe Bojórquez, tu muy bien, y felicidades!

