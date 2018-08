¿Cómo comprar un auto eléctrico?

Mire, es innegable que llegarán. Hoy tengo información certera de que Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz, Mini, Smart y BMW ya los venden y quieren lograr 10% de sus ventas de híbridos y eléctricos este año y va viento en popa.

Están enfocados en hacerlos realidad en nuestro país. Un año más adelante vendrá Audi y las marcas generalistas también confirman que ya preparan autos eléctricos que estarán por llegar, tanto japonesas como coreanas. Con ello se viven dos factores de mayor importancia: se multiplica el número de vehículos eléctricos ofertados y las posibilidades de obtener un auto eléctrico crecen día con día en sectores de lujo, pero también en sectores de mayor volumen. Es más, mientras los eléctricos sean considerados de lujo, serán aspiracionales y ese factor seguramente multiplicará sus ventas.

Sin duda, el reto de comprar un eléctrico de hoy al 2020 es muy posible que lo considere, pero no llegará al 2025 sin que tenga una oferta certera cara a cara contra un auto de gasolina.

¿Qué debemos saber? Los primeros que compremos eléctricos –me incluyo– preguntar por:

1. Rango real del auto, manejándolo como si fuera de gasolina.

2. Tiempo de carga al 80%. Generalmente las baterías iniciales tardan más en cargar el último 20%, lo que le hará perder tiempo si es que no necesita toda la carga en ese momento.

3. Obsolescencia del auto, ¿sus motores, baterías y sistemas, qué tanto puede actualizarlo?

4. Garantía de las baterías, responsabilidad ambiental con el reciclaje de éstas y responsabilidad de la armadora y distribuidora que se las está vendiendo. Debemos asegurarnos de su buen desecho o reciclaje para no iniciar la contaminación que podría ser la más letal en nuestro país y en el planeta.

5. ¿Cómo se fijará el valor de reventa de este y si al plazo del crédito?

6. ¿Cómo bien eléctrico que garantía tiene cada componente?

7. ¿Cómo se capacitó a los técnicos en cada marca? Platique con ellos, es su sonrisa o su tristeza en cuanto regrese a servicio o tenga alguna falla.

8. Muy importante: si no le pueden ayudar a dar contactos o inclusive llevarlo de la mano para obtener su estación de carga en casa con las autoridades, querrá decir que quizás solo les interesa venderle y no la experiencia eléctrica de la marca. Tenga cuidado, o primero ponga la estación en casa y luego compre.

¿Qué tan lejos están?

Si usted piensa que un auto eléctrico esta lejos de estar en su garaje, déjeme darle algunas cifras y razones. En 2017 entre enero y abril se vendieron 3,404 unidades híbridas y eléctricas en el país, en 2018 el mismo periodo se vendieron 4,878 unidades, lo que representó 45.3%. Ahora si pensamos en todo 2017, las ventas fueron de 10,512 unidades lo que representó un crecimiento de 27.3% contra 2016.

Es decir, para 1.5 millones aproximadamente que se venden al año en el país la cantidad es muy pequeño, pero… Espere que el crecimiento 2018 vs 2017 sea mucho mayor que el de 2016 a 2017, de hecho, en el año el crecimiento va al 45.3% y aún no presentan nuevos y muchos eléctricos para cierre de año y los meses de mejores ventas se esperan ya sin distracciones mundialistas o de las elecciones que vivimos.

Quien piense que esto tardará, haga cuentas: quienes tuvieron los primeros teléfonos celulares y su velocidad de penetración a todas las poblaciones, los eléctricos tendrán un efecto multiplicador, habrá oferta, precio, accesibilidad e infraestructura de carga tanto propia como pública.

Beneficios: carga gratis aún en todas las estaciones públicas, tarifa reducida en cargadores de casa, circular todos los días, pagar menos impuestos, no verificar y finalmente no contaminar con gases en donde existe la mayor concentración de ellos. Espere legislaciones mas duras, como la prohibición de vehículos 100% gasolina en áreas de ciudades grandes, y el beneficio es sustancial, ya no solo será la aritmética de cuanto me cuesta de gasolina y cuanto de electricidad, será mucho más complejo y mucho más alto el beneficio de circular eléctrico.

Estamos ante un cambio tecnológico inminente, todas las marcas de vehículos van hacia allá y han invertido en el orden de billones de dólares para lograrlo, se han decidido a cambiar la movilidad sustancialmente del 2020 al 2030, su patrimonio en un auto seguramente lo verá distinto.

