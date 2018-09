“Las 12 C’s para mejorar tu ambiente de trabajo”

Un equipo nace cuando hay un objetivo en común y cada uno de los integrantes del equipo aporta lo mejor de sí para lograr la meta establecida. Aunque es bien sabido que podemos enfrentarnos con personas y situaciones que intoxican este ambiente.

¿Cómo identificar a una persona tóxica para evitar convertirte en ella?

• Siempre tienen el “no” en la boca, para ellos todo está mal y viven en la queja perpetua.

• Es más fácil que una persona tóxica vea lo que está mal en el resto del equipo que en sí mismo.

• Hacen bien su trabajo y nada más. Son cero proactivos.• A cada solución le buscan un problema.

Es primordial aprender a fluir con estas personas y buscar lo mejor de cada situación para disfrutar nuestra actividad laboral. Por eso te tengo los 12 puntos para mejorar tu ambiente laboral, y por lo tanto, impactar en tus resultados

• Conócete: Revisa qué es lo que alguien tóxico detona en ti, verás que el problema no sólo está en él.

• Confronta: Identifica objetivamente si el problema es problema o solo hay que corregir algun detalle sin importancia.

• Contrólate: Usa inteligentemente tus emociones, evita reaccionar y piensa antes de actuar.

• Capacítate: Mantén constante el desarrollo de habilidades humanistas y técnicas, entrénate permanentemente.

• Concéntrate: Mantén tu enfoque en la meta, busca soluciones y no agrandes los problemas.

• Complementa. Ten claras tus responsabilidades, capacidades y apaláncate de las de los demás.

• Comunícate: Procura un diálogo directo, concreto y bilateral, es importante hablar y escuchar.

• Coordínate: Qué es lo que va a hacer cada quien, no dupliques actividades y, si eres líder, delega.

• Confía. Cada miembro del equipo está ahí por algo, seguro tiene algo valioso que aportar al equipo.

• Comprende. Estamos con personas que enfrentan situaciones emocionales que pueden afectar su trabajo.

• Convive. Evita aislarte y solo hacer tu trabajo, somos seres sociales y necesitamos interactuar.

• Comprométete. Con tu empresa, con tu equipo y con la excelencia, que tus resultados hablen de ti.

Podríamos resumir estos puntos en ser racional, objetivo, pulcro y humano, otorga lo mejor de ti en pos de las metas del colectivo en que te mueves así mejorarán tus resultados.

Piensa Reflexiona y Actúa…

