PolíticaConfidencial Carlos Urzúa no se alarma ante indicadores económicos

• Carlos Urzúa ve la tempestad y no se hinca. Desde hace semanas –o quizá meses– varios indicadores económicos muestran focos rojos. Empleo, confianza del consumidor y hasta la venta de autos no detienen su caída. Este jueves la calificadora Fitch acercó casi al punto de bono chatarra a Pemex. El revire de la SHCP fue durísimo. Incluso el presidente López Obrador horas antes también arremetió contra las calificadoras. Pero los analistas siguen encendiendo focos rojos.

• Donald Trump sigue con su estrategia para arrinconar a México. Por un lado mantiene la mesa de negociaciones, pero la Casa Blanca aclara que sigue la amenaza de los aranceles a partir del 10 de junio. La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar un mitin en Tijuana el sábado 8 no fue respaldada por senadores del PAN ni por el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral. El gobernador Alejandro Moreno (Campeche) confirmó la presencia de los gobernadores del PRI. Se requieren acciones, pero si el país se divide se le facilita a Trump.

• Ildefonso Guajardo palomeó acciones espejo contra Estados Unidos. El ex secretario de Economía con Enrique Peña Nieto consideró que el “ojo por ojo” bien dirigido y con estrategia puede funcionar. El consejo lo dio gratis y no como el ex jefe de la oficina de la Presidencia peñista, Francisco Guzmán, quien en redes sociales ofreció su experiencia, pero las benditas redes lo acribillaron y ya mejor se quedó callado.