'No se puede tapar el sol con dedo' hablando de desempleo

Los números no mienten. Aunque queramos evadir la realidad ahí están. Por supuesto, lo importante es mantener la objetividad de cualquier cifra. Sin embargo, tal parece que los casos de personas en desempleo se repiten. Al menos en las quejas de las personas así se manifiesta.

Y ahí, en donde hay historias, no podemos “tapar el sol con un dedo”. Sería insensible de nuestra parte dejar a un lado la multiplicidad de voces que se sienten afectadas por los recortes de personal que no sólo se han hecho en la función pública (sin ningún tipo de discriminación administrativa) sino que también comienzan a realizarse en la iniciativa privada ante la caída del crecimiento económico.

Podría decirse que no se debería exagerar porque el porcentaje de tal crecimiento es mínimo. No obstante, siendo reiterativa, es escandaloso cuando de esos ingresos dependen miles de familias mexicanas que hoy están en el borde de la desesperación por el desempleo.

Por eso mismo, estas cifras deben hacer eco en la corresponsabilidad que resulta de entender que no podemos permitir que se agrave la situación. A nadie le conviene que estos siga como hasta ahora se ha venido desarrollando.

Ya casi se cumple un año de una “reciente” administración. Tiempo suficiente para redireccionar la visión económica del país. Las y los mexicanos necesitan de oportunidades laborales más allá de cualquier dádiva temporal que no es ni siquiera una garantía de absolutamente nada. Todavía se está a tiempo de no hacer caer más los números, que no son estadísticas. Son personas que hoy en el desempleo están sobreviviendo a una terrible crisis económica que pone en jaque algo más que la comodidad, la vida y la dignidad. Y con eso ningún gobierno debería de jugar. Precisamente, porque los números no mienten.