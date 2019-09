Rocío Sánchez Azuara confirma muerte de su hija Daniela

Rocío Sánchez Azuara informó que su hija Daniela Santiago Sánchez, quien padecía Lupus desde hace 20 años, falleció.

En su cuenta de Instagram, la presentadora publicó algunas fotografías de su hija con un mensaje de despedida:

"Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz, Daniela Santiago Sánchez", escribió.

En agosto pasado, Daniela, de 31 años, fue internada por una bacteria en la sangre a causa del catéter que tenía para la hemodiálisis que le hacían.

Los seguidores de la conductora de La 3a. en Discordia enviaron mensajes de aliento y desearon pronta resignación en estos difíciles momentos por los que atraviesa.

