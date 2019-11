PolíticaConfidencial Evo Morales cuenta con protección de élite

• Evo Morales es escoltado… por los que escoltaron a Felipe Calderón como presidente de México. Este miércoles se difundieron imágenes de Evo acompañado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y al lado del ex presidente boliviano había al menos tres ex miembros del Estado Mayor Presidencial. No cabe duda que si los aviones del Estado Mayor Presidencial siguen siendo útiles, pues uno de ellos sirvió para el traslado de Evo a México, qué más da que ese grupo de élite (ahora en Sedena) cuide del boliviano.

• Octavio Romero sigue con la cabeza de avestruz. Nos cuentan que el hackeo al sistema en Pemex, y que comenzó desde el domingo 10 de noviembre, va más allá de la afectación administrativa o de la inactividad en oficinas. Abarca la falta de monitoreo del abastecimiento de las pipas y los sistemas internos de la paraestatal. Eso preocupa al interior de la empresa porque abre la puerta al robo de combustible, con pipas que lo transportan pero que pueden no estar registradas, sin contar lo que sale al mercado externo. Se habla incluso de que ya hay indicadores que afirman que, por las fallas, las refinerías no operan de manera regular.

• Rosario Piedra se dijo hackeada como Pemex. En los últimos días las redes sociales sacaron antiguas publicaciones de la presidenta de la CNDH, donde lo menos que escribió es que la prensa es chayotera. Pero la ombudsperson reveló que fue hackeada y, aunque las publicaciones en Twitter y Facebook tienen más de un año, argumentó que ni se había percatado. ¿Tropezando con la misma piedra?

