Octavo Congreso Nacional de Marketing Digital 2019

Se llevó a cabo en la Expo Santa Fé de la Ciudad de México los días 20 y 21 de noviembre pasado, con 96 conferencistas en 4 escenarios simultáneos y mas de 2,300 asistentes, una Gran Fiesta de la Mercadotecnia Digital en nuestro país, organizado por el Grupo de Comunicación Kätedra y la Revista Merca 2.0.

Los cuatro escenarios simultáneos se dividieron por temáticas, uno sobre punto de venta, otro sobre marcas, ventas en línea, medios y contenidos, les llamaron: Merca 2.0, Edelman, Discovery Networks y Retailigent.

Con este nuevo formato se amplia de forma muy considerable la oferta de contenidos y temas a elegir por parte de los asistentes. Los directores de marketing de las empresas, los responsables de las marcas, los directivos de las agencias y las empresas relacionadas con todos los servicios de comunicación, investigación, promoción, publicidad, digital, etc.

Algunos de los conferencistas con los que tuvimos oportunidad de platicar nos hablaron de sus temas, por ejemplo Mauricio Alban de Keos, dice que el impacto de la inteligencia artificial en lo que es la experiencia del cliente, cada vez es mas importante y los que trabajen con esto triunfarán.

Mauricio Pallares, Director de Mercadotecnia Corporativa de BBVA México, nos habló del cambio de la marca, no solo es un cambio de logotipo o de imagen, es una profunda transformación tecnológica la que ha llevado a cabo BBVA en nuestro país, tiene 20 millones de clientes, mas de 9 millones de usuarios de la banca digital y mas de 1900 cajeros automáticos.

Juan Pablo Gómez, Director de Mercadotecnia de VW México, nos habló sobre la transformación digital que ha sufrido Volkswagen en México, hoy es posible tener una amplia experiencia con los vehículos, hasta llegar a comprarlos en línea, pusieron a la venta los últimos 65 Beetle Final Edition a través de Amazon México.

Ramón Ramírez, Director de Relaciones Públicas de Cinépolis, hablo en su plática sobre los diferentes escenarios a los se enfrenta la industria de la exhibición de cine en nuestro país, explicando porque Cinépolis decidió que era un buen momento para refrescar la imagen de su Logotipo debido a la interacción con sus clientes.

Carlos García de Deloitte México, hablo sobre el nuevo rol del marketing gracias a la implementación de la tecnología, esperando resultados, analizar el retorno sobre la inversión usando herramientas de análisis para conectar la experiencia física con la digital.

Andrés Morales, Director Comercial y de Mercadotecnia de Bachoco, habló de que para hacer algo diferente, algo disruptivo, tienes que ser valiente y saber que puedes ser vulnerable, y cuando te equivocas y te caes, tienes que ser humilde, controlar tu ego, la parte emocional, para regresar de nuevo y volver a intentar hasta lograrlo.

Ed Carrasco, Jefe de Estrategia de Padre Group, dice que México se encuentra en momento muy interesante, que la evolución social demanda a las marcas y los negocios que modifiquen sus roles de comunicación convirtiéndolas en marcas transformadoras.

Claudio Flores, Socio VP de Lexia Insights Solutions, habló sobre la brecha digital en México, no podemos ser un país desarrollado en la medida de que una buena parte de la población esta desconectada. Y también dijo que es importantísimo complementar la ciencia de los datos con toda la parte de la historia humana, que no sólo son números, no son puros códigos binarios, son personas que tienen sentimientos, emociones, historia, que les gustan ciertas narrativas y traerlas a las estrategias de mercadotecnia digital.

Manuel Alejandro Sánchez, Jefe de Alianzas Financieras de despegar.com , hablo sobre como utilizar la data para hacer mejor sus promociones digitales, tienen toda la información que está estructurada, almacenada y esperando a que sea utilizada, se tiene un canal directo con el consumidor a través de la tecnología.

Por la parte de Contenidos de Discovery Networks México, nos hablaron Andoni Zarrabe y Luisa Fernanda Montaño, acerca de las influencias, no solo de los influencers como personas, sino de la relación con las marcas y cómo conectar con los consumidores. Nos dicen que de acuerdo con sus estudios sobre las campañas y su penetración, sólo un 17% del total de personas alcanzadas son las que van a hacer la compra.

Mariana Sanz, Directora general de Edelman México, habló sobre la importancia de generar confianza en las diferentes audiencias y como hacerlo, porque hoy las empresas y las marcas ya no pueden permanecer en silencio, tiene que comunicar sus valores para conectar con sus audiencias.

Mac Kroupensky, conferencista e informador, habló sobre como cambiar la conversación y poner en el centro de esta al ser humano, los mercadólogos son una pieza clave para en el cambio de la comunicación de las empresas y las marcas con los consumidores.

Alejandro Ramírez, Coordinador editorial de la Revista Informa BTL, hablo sobre un choque generacional en los consumidores, no es lo mismo una persona que ronda los 70 años, que tiene usos y costumbres diferentes a los consumidores que tienen como 20 años. Hay que segmentar muy bien las estrategias.

Pierre-Claude Blaise, Director General de la Asociación Mexicana de Ventas Online, destacó la importancia del comercio electrónico en México y cómo nuestro país esta lidereando el crecimiento a nivel mundial

Guillermo Pérezbolde, Director General de Mente Digital, nos dice que hay que regresar a analizar a las personas, pero utilizando la tecnología, dejar usar la palabra target, para empezar a hablar de personas, regresar a los orígenes del por qué hacemos mercadotecnia.

La siguiente semana les seguiré dando cuenta del Octavo Congreso Nacional de Marketing Digital 2019.

Muchas felicidades a Andrzej Rattinger, a Álvaro Rattinger, a Karla Pantoja, a Ricardo Puente, a los 96 conferencistas, a los 2,300 asistentes y a todos los hacen posible este gran Congreso que sin duda eleva el nivel del Marketing Digital en América Latina.

