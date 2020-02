PolíticaConfidencial Arturo Zaldívar causa molestia en ministros

ARTURO ZALDÍVAR no consultó ni a la almohada para la propuesta de reforma al Poder Judicial. Desde que fue presentada en la conferencia de prensa de Palacio Nacional hubo algunos gestos inconformes porque el presidente de la SCJN no tomó parecer a los demás ministros, sino que fue elaborada por un grupo cercano a la presidencia de la Corte y de la Judicatura, que detenta Zaldívar. Nos cuentan que hay molestia… pero no sólo por eso.

IRMA ERÉNDIRA Sandoval tiene entre ojos al Instituto Nacional de Neurología. La secretaria de la Función Pública presentó el Informe de Fiscalización 2019 en el cual señala presuntas anomalías en ese hospital de alta especialidad. También pone en la lupa la gestión del ex presidente Enrique Peña Nieto por supuestas anomalías en las obras del cancelado nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, entre otras obras, por más de 544 mil millones de pesos. Habrá que ver si se judicializan.

MARIO DELGADO y el INE. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados asegura que “es falso que Morena busque controlar al INE” con la elección de cuatro nuevos Consejeros. Según el morenista no tienen ninguna negra intención, sólo buscan “quitar el control tradicional de los partidos”. La batalla abierta con el lanzamiento de la convocatoria para esos puestos presagia duros choques. Por cierto, la Cámara de Diputados aprobó empujar una controversia constitucional contra el INE por el tema salarios superiores a lo que gana el presidente.

Claudia Yáñez Centeno, diputada federal por Morena, va contra… Morena. Resulta que la legisladora presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para restringir a los súper delegados en las 32 entidades federativas que pretendan participar como candidatos a gubernaturas estatales, a menos que se separen de sus funciones tres años antes del día de la elección. Qué llevaditos.

La Suprema Corte de Justicia le hizo paro a Nuevo León y declaró constitucionales los impuestos locales a los casinos. Y en algo tuvo que ver el Senador Víctor Fuentes quien presentó un documento llamado "amigo de la Corte", mediante el cual expuso los argumentos jurídicos de por qué los congresos locales sí pueden legislar en materia de contribuciones sin invadir atribuciones de la Federación en materia de juegos y sorteos. Bien por la Corte que le da un respiro a los municipios en materia de ingresos para seguridad y bien por el senador panista quien se anota otra palomita como representante popular. Malo que existan los casinos pero bueno que sí estén obligados a pagar impuestos.

