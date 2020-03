Alsea suspende en Europa pero en México aún no por Covid-19

La firma mexicana opera en España franquicias como Starbuks, Burger King y Foster’s Hollywood las cuales tuvieron que parar debido al “Estado de Alarma” que se decretó

Los daños colaterales ocasionados por el COVID-19 se resienten en Alsea, la operadora mexicana de restaurantes que encabeza Fabián Gerardo Gosselin Castro. Le cuento que este gigante restaurantero, se ha tenido que alinear al protocolo de Estado de Alarma decretado el fin de semana pasado por el parte del Gobierno de España, para enfrentar la contingencia sanitaria, y ha tenido que suspender temporalmente los contratos laborales de sus trabajadores en ese país.

Menudo descalabro si consideramos que en España, Alsea posee más de mil restaurantes, así pues, las huestes de Gosselin Castro iniciaron el procedimiento de solicitud para elaborar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor, que contempla a 22 mil trabajadores y que entraría en vigor este miércoles. Este protocole le impide incluso, el servicio de entrega a domicilio ya que los restaurantes estarán sin empleados.

Habrá que ver la estrategia para “aguantar vara” en esta veda sanitaria ya que las ventas de España reposradas el año pasado representaron el 38% de las ventas totales de Alsea al cierre de 2019.

Mientras tanto en México, si bien la presencia del Coronavirus es una realidad, el reporte de contagios en nuestro país, aún le alcanza a Alsea para mantener operando sus unidades de negocio aunque con ciertas restricciones, pero no tan drásticas como las implementadas “del otro lado del charco”.

Hasta el momento las unidades de negocio como Burger King, Dominos Pizza, Vips, Chilis, Italianis, PF Changs, The Cheesecake Factory, El Portón, Cañas y Tapas, Anchiers, The Fridays y Ginos, operan sin interrupciones, e incluso Alsea ha sostenido reuniones con firmas de servicio a domicilio como Uber Eats, Rappi y Sin Delantal, para asegurar no sólo seguridad y sanidad en el manejo de alimentos, sino además, continuidad e incremento de demanda en pedidos, esto también permitirá tener experiencias sin contacto físico para contribuir en el freno de la propagación del virus.

En el mejor de los escenarios, si se toman las providencias adecuadas, no se estarían tomando medidas tan drásticas como ha ocurrido en otros países, y se mantendría el servicio de bares y restaurantes pero, lo más probable es que en una o dos semanas, estaremos entrando en una fase crítica de contagio y con ello, implementar también un Estado de Alerta. Mientras eso no ocurra, cuídese y tome nota.

Gobernación avala planta

Las secretarías de Gobernación (Segob), la del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), manifestaron su consentimiento para la operación de la nueva planta cervecera de Constellation Brands, que exporta las marcas de Grupo Modelo de México a Estados Unidos, en Mexicali, Baja California, pues su puesta en marcha no significaría un riesgo para el abastecimiento o disponibilidad de agua para la población de dicha región fronteriza. El anuncio es relevante si consideramos que el próximo fin de semana se llevará a cabo una consulta entre los habitantes de Mexicali para que tomen una decisión sobre si la planta debe terminar de construirse y comenzar su operación. Por cierto la construcción de este complejo cervecero, lleva un avance de 65% en el ejido El Choropo, y esto ha despertado preocupación en la comunidad local, que argumenta que la planta significaría un consumo excesivo de agua.

Que se apuren!

Aquí le adelanto que científicos de la farmacéutica Pfizer, que capitanea Alber Bourla, inician en abril las pruebas clínicas para una posible vacuna contra el COVID-19. Este remedio lo están desarrollando en alianza con la biofarmacéutica alemana BioNTech y se trata de una potencial vacuna a base de ARN mensajero, es decir, un método que permite programar hebras de material genético para codificar el virus. De salir todo como lo planean, su manufactura y potencial comercialización se estaría anunciando en las próximas semanas.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro