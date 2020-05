PolíticaConfidencial AMLO en espera obtener voto de la oposición

AMLO tiene alebrestada a la oposición. Los 13 diputados, de donde debía obtener el voto que le faltaba para aprobar en la Comisión Permanente el periodo extraordinario para avalar su carta blanca para el manejo del presupuesto, advirtieron que no votarían a favor ¡apenas del periodo extra! Nos dicen en el Congreso que en todo caso, si las cosas se ponen muy feas, es probable que del PRI o de Movimiento pudiera surgir el Judas… o si los 13 dan cuerpo a la oposición. Aguanten la respiración.

ALFONSO RAMÍREZ Cuellar vio cómo Javier Uriel Aguirre le dijo no a la carta blanca para AMLO en el manejo del presupuesto. Resulta que Aguirre redactó una dura carta para expresar su rechazo –misma que reveló el miércoles La Silla Rota- y es el suplente de Ramírez Cuellar, actual presidente de Morena. Fuerte el rechazo interno, pero pocas las voces. A esta se suma, al menos públicamente, el senador Germán Martínez quien dijo que quienes a todo dicen que sí al presidente son lambiscones. Sóbense.

HUGO LÓPEZ-GATELL revivió el programa de televisión de Chabelo. Resulta que contestó en vivo en la conferencia de Palacio Nacional de las 19 horas las preguntas de niños de distintos estados, lo que hizo evocar a los “cuates de provincia”. Algunos inquirieron acerca de los gatitos, si se pueden contagiar del coronavirus, otros sobre el modelo centinela… total que nomás faltó la catafixia.

ENRIQUE GRAUE recibió las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas. Como anticipamos ayer aquí, el proceso de entrega estaba planchándose. Desde el 30 de enero los paristas iniciaron la toma y lo mantuvieron con todo y aislamiento social por la pandemia covid-19, pero ahora la grilla Puma dice que se le abre una ventana de posibilidad para la reelección a la directora, la doctora Angélica Cuellar, cuyo periodo culmina el 4 de mayo. El 27 de abril Cuellar envió su informe a su comunidad… no dijo que quiere reelegirse, pero ya se verá.

