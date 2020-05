PolíticaConfidencial Un "bonillazo" sin investigar

• Arturo Zaldívar debió ordenar investigar para castigar cómo se dio el bonillazo. Porque si bien la SCJN se ganó el aplauso del respetable al tirar al caño la intentona del regalazo de tres años a Jaime Bonilla, la verdad es que tiene razón el neomorenista Germán Martínez: ahí hubo corrupción y billetazos, en pesos y en dólares.

• Irma Eréndira Sandoval salió buena para guerrear en Twitter, pero mala para combatir la presunción de corrupción en casa. Por muchos frentes han surgido denuncias de anomalías, no sólo en la adquisición de lo necesario para combatir al Covid-19, sino en otros lares. Pero no, ella ni ve ni oye. Este lunes El Sol de México reveló un contratazo a un compadre de Rocío Nahle, secretaria de Energía. Apenas se supo y se lo quitaron. Pero nomás no se ve que actúe la titular de la Función Pública.

• Alfonso Durazo no pudo. La Guardia Nacional no arranca. Brincan casos de mandos implicados en presuntos actos de corrupción o departiendo alegremente con delincuentes. Los números de la violencia no cesan, al contrario, aumentan los homicidios, feminicidios… La Secretaría de Seguridad Ciudadana no pudo. Y ahí vienen las Fuerzas Armadas a entrar al quite mediante decreto, aún cuando fue lo más criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El país se ha convertido en pasto seco para la delincuencia. ¿Vamos a un punto sin retorno?

• AMLO y su estilo de gobernar mediante decreto. Tan sólo entre el 16 de marzo y el 16 de abril se publicaron 123 decretos en el Diario Oficial de la Federación para distintas acciones en contra de la pandemia por el coronavirus, por lo que su ejecución está ya en curso. Varios de ellos son del Poder Judicial, INE, Instituto Federal de Telecomunicaciones e incluso de la Auditoría Superior de la Federación y de las Cámaras de Diputados y Senadores. Pero de 123 al menos 75 son de distintas dependencias del gobierno federal.

