Galilea Montijo decepciona como entrevistadora

Me aburrió el estilo de Galilea Montijo y le cambié de plataforma, porque la bellísima jalisciense de 47 años impide hablar a sus entrevistados al adular permanentemente sus cualidades o felicitar por minutos el éxito en sus carreras profesionales, esto en Latinus, proyecto digital encabezado por el yucateco Carlos Loret de Mola. La verdad que su físico atrae, pero no causa permanencia, pues su falta de preparación la deja mal parada ante sus entrevistados. Si bien no es necesario ser especialista como entrevistador, sí es fundamental documentarse y preparar un cuestionario básico pensando en el público, en lo que la gente y los fanáticos del personaje con el que charlará La Montijo desean saber. Gali es una conductora, y muy buena, pero en este proyecto no deja fluir su experiencia de tantos años en la TV mexicana; muy al contrario, creo que, de no evolucionar, perderá la oportunidad de conquistar audiencia para ese medio de comunicación que busca posicionarse en el gusto de los latinos que viven principalmente en los Estados Unidos. Dese usted la oportunidad de ver y escuchar a Galilea y forme su propia opinión, pues no deja de ser una opción que por el momento está en proceso de desarrollo, cosa que no se debe permitir actualmente, ante la enorme competencia que existe en el internet. Deseamos que encuentren la dirección y diseñen un concepto, mismo que está ausente hasta hoy, dado que eso permitiría a los cibernautas tomar la decisión de entretenerse con Montijo. https://latinus.us/2020/05/16/barbara-de-regil-y-galilea-montijo-en-entrevista/

CIRO GÓMEZ LEYVA ME ARRULLA, DAVID PÁRAMO ME DESPIERTA Y JAVIER ALARCÓN ME INFORMA

Ciro es un buen periodista; si no me cree, escúchelo en radio (Fórmula), en donde tiene la libertad de ejercer el periodismo con un excelente resultado, que es el informar del acontecer en nuestro país; y me atrevo a decir que es el único periodista que se preocupa por las causas de la gente pues pone suma atención en temas de interés social y le abre los micrófonos al pueblo. Pero en TV, en su noticiero de las 22:30 p.m., en Canal 3, Imagen Televisión, solo me recuerda la hora de ir a dormir, porque en esta época de confinamiento, muchísima gente está mejor informada porque tiene el tiempo de recibir noticias en infinidad de medios de comunicación (radio, TV, Internet) y en la noche esperas novedades, mismas que su equipo producción no genera, y solo vemos un resumen de todo lo que la mayoría ya lo sabemos. Ciro debe meter mano y reforzar la parte editorial con columnistas que aborden temas de interés político; le vendría bien porque la parte de finanzas y economía funciona con David Páramo, que con estilo atractivo y lenguaje coloquial despierta interés con la singular manera en la que editorializa la nota del día en el mundo de los dineros; y Javier Alarcón deja ver que tiene un sentido periodístico agudo y no solo es bueno en la sección de deportes, lo es en cualquier sección, y lo demuestra con sus entrevistas que realiza con su teléfono celular, en su andar por las calles de la CDMX, en las que aborda como tema lo cotidiano, logrando identidad con seriedad, y sin querer ha creado una sección que interesa al público y aporta identidad al noticiero principal. En mi opinión, la producción de Imagen debe permitir que Ciro participe en generar contenido noticioso con notas relevantes del mundo y del país, con material de agencias o hasta de su propio archivo, y permitir que Alarcón continúe generando reportajes de color.

EL GORDO DE MOLINA ESTÁ ATERRADO

Hablé con Raúl de Molina y se encuentra muy preocupado, hasta espantado, por la pandemia que estamos viviendo, por lo que ha cancelado vacaciones que ya tenía pagadas. Raúl no sale de su casa, solo para ir a trabajar; su hija Mía, que estaba radicando en Washington por cuestiones académicas, regresó desde la última semana de marzo y se encuentran confinados sin socializar con nadie, e incluso me afirmó que duerme muy poco porque se la pasa viendo canales de TV de todo el mundo para enterarse de la evolución del virus y de los avances para encontrar la vacuna contra el cCovid-19, misma que ansía que ya la descubran y comercialicen, para ser de los primeros, él y su familia, en vacunarse contra este virus. De Molina considera que uno de sus grandes pasatiempos, que es viajar, lo dejará para el 2022, porque no tiene la certeza que este y el próximo año sean seguros para la convivencia de ese tipo.

La idea tiene sentido, por eso, aunque ya aburra leerlo y escucharlo en todos lados: #QuédateEnCasa.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro