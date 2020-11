Producto y más producto en Suzuki: Presenta Jimny

El tan esperado Suzuki Jimny, un vehículo todo terreno que los últimos 50 años se ha robado el corazón del mundo y ahora en su cuarta generación – si, solo cuatro en cinco décadas – presentada en 2018, llega a México como la gran noticia del año, pues con órdenes de espera en todos los mercados donde se vende, tenerlo en territorio nacional ha sido un gran logro de Suzuki.

Esta semana pude platicar con sus directivos para entender el éxito de la marca en México durante este año, y digo éxito pues esta cayendo menos que la industria, lo que en estadística es ganancia en cuanto lo que hace al mercado y de los lugares que menos cae en el total de la tabla automotriz.

Estoy seguro de que el 2020 en la mente de sus líderes al planearlo, era el año de Suzuki en muchos aspectos, pues además de sus pilares de venta como Vitara, Swift e Ignis, llegaban nuevos productos que había que comunicar con toda la fuerza posible, y aunque esos planes podrían haber sido opacados por la pandemia, se renovaron y lo hicieron posible.

El Jimny es la cereza del pastel, con la estrategia de colocar un producto emocional en los pisos de venta e inundar las redes sociales de manera orgánica con Suzuki, pues el coche lo hace con solo verlo en foto. Llevar á clientes poco a poco a conocerlo, apartarlo por internet y entonces tener derecho a adquirir uno de ellos tan pronto como en enero del 2021.

Esta estrategia es muy rica, pues en los dos meses de cierre de año Suzuki y sus vendedores estarán enfocados en sus metas con productos actuales y podrán estar tranquilos con Jimny, sabiendo que para muchos será venta incremental en enero, así la red esta concentrada, el cliente atendido y en espera si quiere un Jimny, además de que los números cuidados y se darán.

Pero Jimny no es todo, bajo una gran estrategia de comunicación y marketing, una marca que parecía chica dio mensajes que compiten con los más grandes en este 2020 – y en algunas semanas han sido los más grandes -, soportados por cifras que favorecen la rentabilidad de distribuidores y constatan el gusto de los clientes.

Reconocemos que puso a Ertiga como la más equipada y uso personal con siete asientos y accesible en el mercado, la única que podría hacerlo como lo hace esta camioneta, ahí empezaron el año con un buen vuelo y en pandemia llegó su siguiente auto, en una presentación sorprendente como el primer formato auto cinema con el Ignis, mensaje certero y fuerte en un vehículo que tiene muy poca competencia y todo para triunfar.

Luego Ertiga se convirtió fue al gimnasio, se modernizó y logro dar el paso para convertirse de ese transporte tan bien aceptado, en un casi crossover y que complementa la gama de manera perfecta, otra vez difícil de competir contra XL7, nada parecido en el mercado. Ahora con una secrecía total el Jimny llega en este fin de año para venderse en 2021, aportando un vehículo todo terreno donde nadie esta, con imagen excepcionalmente buena para causar un gran impacto de Suzuki entre los grandes productos de este año, iniciando en 409,990 pesos, una sola versión de equipamiento, pero con un color verde con costo Premium y con las variantes manual y automático.

Así, mi charla con David Hernández, director comercial de la marca, dentro de un Jimny me dejó con el gran sabor de boca que una marca como Suzuki esta viendo siempre como innovar, competir con todo y no dejar espacio a duda en cuanto a sus precios, especificaciones y gama. La pandemia detuvo muchos números, pero varios vehículos de Suzuki parecen no haber cedido ante ello y tanto Ignis, como XL7 y ahora Jimny demuestran que se ha convertido la adversidad de cierre de tiendas, en oportunidad para hablar directamente y relacionarse con clientes de manera certera.

Así, aunque la escena hoy esta dominada por Jimny, podemos asegurar que el enfoque esta en el total de la operación y su buen resultado, se nota en la estrategia de sus líderes, veamos hasta donde llegarán, que, haciendo un símil, llegarán tan lejos como el Jimny llega con su capacidad 4×4, llega hasta… ¡Donde no se imagina usted!

