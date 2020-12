Familia de Jenni Rivera mienta a fanáticos de la diva de la banda

ALEJANDRO SANZ ESTRENÓ EL MINIDOCUMENTAL EL MUNDO FUERA

El cantautor español cuenta una historia construida por él y más de 4,500 personas de diferentes

países, quienes contaron su historia durante el aislamiento al artista, lo que generó más de 1,200

horas de video en donde le narran los momentos extraños, le muestran imágenes que dejan ver

que esta pandemia ha sacado el mejor lado del ser humano, la esperanza que ha marcado de por

vida a esta generación. Este documental, estrenado el 11 de diciembre en España a través de

Movistar+, saldrá a la venta este próximo viernes 18 de diciembre en un DVD. Esta idea de Sanz se

ha convertido en la colaboración entre público y cantante de habla hispana más importante y

grande en la industria del entretenimiento.

Óscar García, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega dirigieron el documental y se declaran sorprendidos

por el poder masivo de convocatoria de Sanz, para que gente de decenas de países le contaran sus

experiencias tras la pandemia, que en la mayoría de los casos eran similares a lo vivido por otra

persona en el lado opuesto del mundo. A través de sus redes sociales Alejandro hizo el llamado a

sus más de 6 millones de seguidores, quienes inmediatamente empezaron a mandar videos en

donde relataban su día a día que vivían en sus respectivos países y ciudades, sin ninguna

instrucción por parte del artista o su equipo, y es precisamente la base del video que dura una

hora y en el que muchos seres humanos plasman lo difícil y las emociones provocadas por el

confinamiento, mismo que ha logrado sacar lo mejor de nosotros en las diferentes áreas en las

que nos desenvolvemos.

Los fanáticos del intérprete podrán ser testigos del lado humano de Sanz, pues ha permitido que

las cámaras graben su relación con sus cuatro hijos, de los cuales tres viven en España (dos de su

matrimonio con Raquel Perera, de quien se divorció en septiembre; de la hija fruto de la relación

con Jaydy Michel) y el hijo que tuvo con la puertorriqueña Valeria Rivera, que radica en Miami.

También escucharán la reseña que hace de su contagio del coronavirus junto a un tema escrito

especialmente para este trabajo que ha dejado a Alejandro nutrido e ilusionado por El mundo

fuera.

LAURA DENISSE AGASAJA LA NAVIDAD Y A TUS SENTIDOS

Con el disco Navidad junto a ti la regiomontana busca llegar al corazón de sus seguidores y

conectar con el público que no la conoce; el álbum contiene un CD y un DVD con 11 canciones que

alegran cualquier momento y más durante el aislamiento que vivimos tras la pandemia del COVID-

19 . La cantante, actriz y compositora incluye en este nuevo material un dueto con Los Rojos y un

espectacular popurrí navideño de amor esperanza y paz. Laura también escribió varias letras

inéditas de su puño y letra, que inspiran los 11 videos que se pueden disfrutar en el DVD o en

todas las plataformas digitales e incluso el canal propio de Laura Denisse en YouTube.

Esta cantautora y Los Brillantes cierran este año 2020 con broche de oro, pues hace algunos días

firmaron contrato con la importante empresa de representación artística Elite Entertainment

mientras promocionan el tema “Oh Santa trae a mi amor”, un tema hermoso incluido en su disco.

FAMILIA DE JENNI RIVERA MIENTE A FANÁTICOS DE LA DIVA DE LA BANDA

En un video, hermanos y padres de Jenni Rivera piden apoyo a los admiradores para que el legado

de la cantante quede limpio, pues Rossy, hermana de Rivera, asegura que les han robado más de

un billón de vistas en YouTube y al parecer se refiere a la disquera Universal, que anteriormente

sostenía contrato con la familia; pero no aclaran que al decidir cambiar de disquera, Universal

respetando el término de contrato, procede a bajar los videos de la cantante de diferentes

plataformas digitales, pues ya no tienen sociedad. Lo que mucha gente no sabe es que por cada

millón de vistas se generan regalías de copyright que se le deben de pagar al dueño del disco, y en

este caso son los herederos quienes no le dicen a la gente que al ser quitados esos videos, ellos

dejarán de percibir dinero por las visualizaciones millonarias que generó y genera todavía la

extinta cantante.

Los siete miembros de la familia que aparecen en la imagen agregan a la petición de Rosy:

“Dependemos de ustedes, sus fans, que apoyen a su artista y que devuelvan esas vistas”.

Argumentan que por el legado de Jenni solicitan a Universal que regresen esos videos a las

plataformas digitales, pero en ningún momento dicen que esos videos les han dejado de generar

MILLONES DE DÓLARES. Deberían de ser claros y no omitir información. Están en su pleno derecho

de pelear por lo que legalmente les pertenezca, pero sin mentir. Así que, sean claros familia

Rivera, que no les dé pena cuidar su economía.

