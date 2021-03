18 de abril se estrena nueva temporada de la serie de Luis Miguel

LUIS MIGUEL: MORBO, REVELACIONES Y MILLONES DE DÓLARES

Tal y como lo informé en este espacio en el mes de julio del año pasado, la serie de Luis Miguel se estrena el 18 de abril con las actuaciones estelares de Diego Boneta (Luis Miguel de joven y adulto), César Bordón (Hugo López, segundo manager del cantante) y Fernando Guallar, en la que el eje central será Marcela Basteri, madre de El Sol de México, quien en diferentes entrevistas a lo largo de su vida ha externado que el dolor más grande lo ha vivido en el momento que su madre desapareció. Y ahora que se estrena la segunda temporada en la que seguirá apareciendo Luis Rey como una sombra inevitable y veremos la etapa de padre de Michelle (Macarena Achaga), la hija que Luismi procreó con Stephanie Salas, los seguidores del astro y fans de la serie se enterarán de un capítulo más en la vida de Micky, que fue contado por el cantante y será el hilo conductor durante los 8 capítulos de los que constará esta última entrega. Netflix generará poco más de 300 mil billetes verdes por capítulo para Luis Miguel, lo que significa que el intérprete se embolsará algo así como 2.4 millones de la moneda americana: nada mal para un protagonista que no actúa, no canta, no baila y no habla en la serie; pero para su fortuna el morbo mueve a multitudes deseosas de saber qué pasa en la vida íntima del mejor cantante de México y uno de los más influyentes en el continente americano.

DOMINIKA PALETA AYUDA A QUITARTE EL MIEDO A LA MUERTE

La actriz de origen polaco, de 48 años de edad, se encuentra impartiendo talleres que ayudan a personas que han perdido a sus seres queridos y otorga herramientas para saber llevar sus duelos por sus pérdidas con amor, compasión y amor a la vida. Dominika asegura que el taller “Cuando lega el momento de decir adiós” enseña cómo quitarnos la incertidumbre y angustia con 6 clases en vivo, por internet, en las que habrá preguntas y respuestas acompañadas de ejercicios de respiración y meditación, que ella explica que en estos tiempos son muy necesarias. El 9 de marzo las doctoras Elsa Lucía Arango y Verónica Asitores junto con la actriz, serán las encargadas de guiar a familiares de aquellas personas que se han adelantado en el camino y de las que para muchos es difícil desapegarse, situación que causa un dolor profundo. Las inscripciones pueden hacerse a través del portal dominikapaleta.mx en el que no solo encontrarás las bases para poder asistir a ese taller, sino podrás ver las diferentes recetas de comida que la misma Paleta realiza y con lo que ayuda al bien comer y también al bienestar.

VIVIR SIN PERMISO, SERIE ESPAÑOLA IMPERDIBLE

Adictivas, increíbles, espectaculares, conmovedoras, sorprendentes son las actuaciones de José Coronado y Luis Zahera, un par de españoles que dejan el alma en cada capítulo de esta serie que fue producida para Telecinco en 2018 y que ahora se puede gozar por Netflix. La serie está plagada de excelencia actoral aun cuando existen en su mayoría personajes jóvenes que rodean a Nemo Bandeira (Coronado) el patriarca de la familia Bandeira, quien es un narcotraficante diagnosticado con Alzheimer y en la búsqueda de un sucesor en la empresa multimillonaria que ha construido con el tráfico de cocaína se desenvuelven historias codependientes entre hijos y padres que muestran la maldad hecha familia Bandeiras. Sería una grosería contarles de más y adentrarme en la historia y restarles pasajes que seguramente los atraparán, pero es mejor que confíen en mi recomendación porque a quienes nos gustan las series y aplaudimos los buenos trabajos actorales, con Vivir sin permiso van a quedar satisfechos, pues en verdad les digo que esta historia llevada al séptimo arte con el mismo reparto sería un éxito taquillero y no puedo dejar fuera de mi comentario a Rubén Zamora (Germán Arteaga, narcotraficante mexicano) que aunque usted no lo crea, es español radicado en nuestro país y que personifica al mismo diablo en la recta final de la historia.

