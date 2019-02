Pizza de chilaquiles, tripa, pastor y otras exóticas variedades en la CDMX

Para nadie es un secreto que a los chilangos nos encanta inventar platillos nuevos, algunos dicen que a todo le ponemos un bolillo para crear nuevas posibilidades gastronómicas y nos damos cuenta de que esto no está tan alejado de la realidad cuando caminamos por las calles de nuestra ciudad y de pronto nos encontramos con una pizzería que nos ofrece una especialidad de chilaquiles.

Así como lo lees, Latozza Pizza es un pequeño establecimiento ubicado en la Colonia Tránsito muy cerca de Reforma, que nos ofrece pizzas cuadradas con especialidades que han llamado la atención de cientos de comensales durante los casi 11 meses que ha estado operando.

Latozza Pizza invitó a Publimetro a probar estas 'excentricidades' y Abraham Valdéz, iniciador del concepto nos explicó cómo fue que llegaron a incluir estas especialidades en su carta que presenta desde pizzas tradicionales hasta otras con sabor a mollete (pan de pizza, frijoles y pico de gallo) o una muy chilanga pizza de chilaquiles.

¿Cómo se les ocurrió esta idea?

"En casa mi hermano y yo siempre buscábamos qué ponerle al pan para pizza e hicimos muchos experimentos, de los cuales las recetas ganadoras fueron estas cinco que han resultado muy exitosas, luego encontramos a un proveedor estadounidense que nos enviaba la masa precocida en forma cuadrada y listo, ya solo era cuestión de poner la salsa y los ingredientes"

Las especialidades favoritas en Latozza Pizza

Pastor con piña y cebolla

Suadero

Tripa

Carnitas

Chilaquiles

La experiencia de probar una Latozza

Primero nos enteramos de que la más pedida es la especialidad de pastor con piña y cebolla, así que no dudamos en pedir una, luego Abraham nos sugirió la de chilaquiles y decidimos probar también la de suadero.

Honestamente, al ser una pizza hecha al momento, considerábamos que el tiempo de espera sería largo, pero no fue así, ya que al tener la masa previamente hecha, el tiempo de preparación se reduce considerablemente, así que no te preocupes, pues no esperarás más de 10 minutos para tener tu pizza en la mesa.

Una rebanada de pizza en Latozza tiene un tamaño de 18 x 18 cm y tienen una forma cuadrada dividida en cuatro cuadritos, así que seguro quedarás satisfecho rápidamente, pues tiene suficientes ingredientes que de hecho tu puedes combinar a tu manera con pizzas de varios sabores. Si eres de buen apetito, adicional a la pizza individual, Latozza Pizza cuenta con tamaños mediano y grande.











¿Nuestra favorita?

Todas están deliciosas, pero la de suadero tiene un sabor increíble, no es como comer un taco, va mucho más allá gracias a la textura del pan de la pizza y a la salsa que la acompaña, no te la puedes perder.

El postre

Por si todo esto fuera poco, puedes cerrar con broche de oro tu visita probando el postre, que también es una pizza pero hecha de Nutella con queso y fresas que no te va a defraudar.

Los precios de las pizzas van desde los 50 pesos por rebanada individual hasta los 305 en tamaño grande y su única sucursal se encuentra ubicada en la calle Río Rin #4 en la Colonia Tránisto, CDMX (muy cerca del metrobús Reforma)

