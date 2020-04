Nuevo León apuesta a la creatividad para reactivar el turismo

Secretario ¿Cómo está la situación del sector turístico en su estado?

—En estos momento se nota una afluencia a la baja en términos generales, la epidemia del Covid-19 ha hecho que éste sea una periodo de vacaciones de Semana Santa atípico donde no se ve tanta afluencia de gente por las medidas sanitarias que ha solicitado el gobierno federal que todos debemos guardar, pero estamos confiando en que la situación pase pronto y podamos reactivar este sector tan importante para la economía no sólo del estado, sino de todo el país.

¿Tiene alguna estimación de la afectación económica que tendrá el estado por la caída del turismo en este periodo de Semana Santa?

—Esa es una pregunta difícil de responder en estos momentos porque el tiempo transcurrido no nos permite hacer una evaluación aún, ni siquiera podemos saber cuánto tiempo va a durar con exactitud, pero de que la va haber es seguro, sin embargo, creo que es momento de llevar a cabo algunas acciones alternas para contrarrestar esto. Por ejemplo ahorita lo que acabo de hacer es firmar un convenio con TV Nuevo León para hacer algunos programas sobre turismo en el que algunas familias mostrarán lo mejor de sus lugares, pues para que de alguna manera le estemos dando promoción y difusión al estado. Definitivamente, la pandemia traerá un alto costo a la industria turística, pero creo que todos tenemos que ser muy creativos en cuanto a ver cómo le damos salida a la situación

Miguel Ángel Cantú González,Secretario de Turismo de Nuevo León. / Cortesía turismo de Nuevo León

¿Qué opina del mensaje que dio el presidente López Obrador en el que no anunció ningún apoyo extraordinario para el sector turístico?

—Ahorita no es el momento para opinar, no tengo ninguna opinión. Creo que esto tiene que ver con la clase trabajadora, todo va a dar con la clase trabajadora, ellos son los que van a salir más afectados y por ellos tenemos que tomar una decisión en el tema económico. Habíamos pensado que se iban a dar algunas circunstancias, pero Dios permita podamos tomar las mejores decisiones. La industria es fuerte creo que va a requerir de mucha creatividad de todos los que estamos involucrados en ella para que podamos salir pronto de esta situación. Quizás más adelante se vea la necesidad de reconsiderar, pero por el momento, te repito, todos los involucrados tenemos que ser creativos para sacar esto adelante.

¿Qué estrategias piensa llevar a cabo para repuntar el turismo una vez que pase la emergencia por el Covid-19?

La situación que se está dando ahora no va a permitir que sea fácil volver a poner en marcha a todos los actores, porque no nada más tiene que ver con los prestadores de servicios turísticos, sino también tiene que ver con la liquidez que les quede a las personas para poder viajar y ver también cómo se mantiene la liquidez de las empresas para empezar de nuevo. La verdad es que en Nuevo León hay mucha conciencia, hemos visto en todos los grupos empresariales y en las diferentes cámaras empresariales una gran unidad para trabajar en conjunto con el gobierno y han mostrado esa unidad que se requiere para crear estrategias que en los próximos meses vamos a necesitar.

¿Cómo va el proyecto de la Presa de la Boca?

—Bueno, ese es un proyecto que se lanzó hace algunos años para transformar la Presa de la Boca en un parque con servicios turísticos de calidad internacional, con un hotel, muelles y embarcaderos, pero que ahorita está detenido por lo de la contingencia que se ha dado con la pandemia. No sabemos exactamente el impacto que pudiera tener, pero yo preferiría esperar a que pase esto de la emergencia sanitaria para que ya se pueda hablar con más detenimiento, pues es un tema que está manejando el Fipreboca (Comité Técnico del Fideicomiso Presa de la Boca) y ellos muy seguramente tendrán la información del estatus actualizado en que va el proyecto. Ahorita es momento de cuidarnos todos, atender las recomendaciones de quedarse en casa y ya más adelante seguramente estaremos nuevamente promoviendo nuestros destinos. Hay que recordar que esto es algo temporal a todos nos va a costar algo, pero ahora tenemos que estar en casa y seguir las recomendaciones de salud.

