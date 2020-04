Festeja el Día del Niño con deliciosos mug cakes

Una de las festividades que más les gusta a los pequeños del hogar es la celebración del Día del Niño. Si bien este año estarán lejos de sus amigos, es una oportunidad para pasarlo más cerca que nunca de su familia.

Qué mejor manera de introducir a los niños a la cocina que con mug cakes de microondas, un postre tan versátil que permite dar rienda suelta a la imaginación al mezclar sabores y colores de los ingredientes elegidos. Este bizcocho se prepara en menos de 5 minutos, sólo necesitas un par de cucharas, tazas (así que puedes utilizar tus favoritas) y lo más importante, un microondas que de preferencia tenga tecnología Inverter, ya que calienta de manera homogénea los alimentos en menor tiempo.

A continuación te compartimos algunas recetas deliciosas que a los niños les encantarán:

Mug Cake de Plátano

El plátano y la miel son una gran combinación. Dulce, suave y de gran sabor, es el postre perfecto para los pequeños y no toma tiempo en absoluto cuando se usa un buen microondas.

Tiempo de cocción: 3 minutos

Ingredientes para una porción:

3 cucharadas de harina de trigo

½ cucharadita de polvo para hornear

3 cucharadas de azúcar morena

1 cucharada de mantequilla derretida

1 cucharadita de leche (si deseas una consistencia cremosa sustituirla por una cucharada de crema para batir)

1 huevo batido hasta lograr una consistencia ligera y espumosa

1 cucharada de miel

1 plátano mediano, bien machacado

Para la cobertura:

½ cucharada de miel

1 cucharada de salsa de chocolate

Rodajas de plátano al gusto

Preparación:

1. Mezclar la harina, el azúcar, el polvo para hornear, luego incorpore poco a poco el resto de los ingredientes principales. Puede hacer todo esto en un tazón pequeño, o directamente en la taza. Mezclar de manera uniforme.

2. Revolver la miel y la salsa de chocolate.

3. Colocar la taza en el microondas a 800W durante un minuto y dejar reposar por 20 segundos, después calentar por minuto y medio extra. Para entonces ¡ya debería estar delicioso!

4. Calentar la salsa de miel y chocolate, hacer una pequeña inserción en la parte superior del pastel y verter la mezcla.

5. Servir de inmediato; para complementar te recomendamos añadir una bola de helado en la parte superior. Ahora sí, ¡a comer y disfrutar!

Deliciosos Mug Cakes se pueden preparar rápidamente para festejar el Día del Niño en casa. / Dreamstime

Mug Cake de Chocolate

¿Creemos que no hay persona a la que no le gusten los pasteles, tartas o galletas con trocitos de chocolate? Así que nada mejor que esta receta, de textura ligera y esponjosa, no demasiado pesada en chocolate, pero de un sabor extraordinario. Se puede complementar con nueces o frutas deshidratadas y agregar un poco de esencia de vainilla, menta, naranja o cualquier sabor que desees. ¡Solo toma en cuenta que las esencias son bastante fuertes! Te recomendamos usar una taza de tamaño mediano, de lo contrario el postre podría desbordarse.

Tiempo de cocción: 3 minutos

Ingredientes para una porción:

2 cucharadas de harina de trigo

½ cucharadita de polvo para hornear

2 cucharadas de azúcar glas

2 cucharaditas de cacao en polvo

1 huevo pequeño, ligeramente batido

1 cucharada de leche

1-2 gotas de esencia (dependiendo qué tan intenso quieras el sabor)

1 cucharadita de aceite vegetal (también puedes usar aceite de girasol)

1 cucharada de chispas de chocolate

Preparación:

1. Coloque los ingredientes secos (harina, cacao en polvo y azúcar) en la taza (o en un tazón si lo prefiere) y mezcle bien.

2. Agregue los ingredientes líquidos y mezcle nuevamente. Añada las chispas de chocolate y revuelva para combinar.

3. Coloque en el microondas a 800W durante un minuto y deje reposar por 20 segundos, después caliente por minuto extra. Compruebe que el pastel haya subido y esté firme; si no, dejar en el microondas durante 15-30 segundos más.

4. Retire del microondas con cuidado y deje enfriar antes de probarlo ya que estará muy caliente, especialmente las chispas de chocolate.

5. Si lo desean pueden agregar algunas chispas de chocolate extra y unas bolas de helado (recomendamos el de fresa o vainilla) ¡Dejen volar su imaginación!

