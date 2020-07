Es momento de compartir con quien tú quieras

¿En qué consiste esta campaña llamada Comparte McDelivery?

—Todo surge a raíz del confinamiento en que estamos viviendo y, aunque con ciertas restricciones, pues ya podemos ir a comer a restaurantes, aunque con aforos restringidos, algunos centros comerciales, etcétera, pero a raíz de esto la gente ya se empieza a sentir como un poco aburrida y tomando este indicador pensamos que la gente también tiene la idea de compartir y, dado que aún no se pueden tener reuniones en casa, con amigos o familiares, entonces creamos esta campaña que se llama Comparte McDelivery, una promoción que estamos haciendo en conjunto con Uber Eats para que nuestros clientes, a través de cupones digitales, puedan compartir diferentes productos a precios y descuentos muy atractivos.

¿Cómo llegan estos cupones de descuento a los clientes?

—A través de push notifications, los mensajes que te salen en el móvil por las diferentes redes sociales que vas siguiendo como Instagram, Twitter, Facebook, etcétera les llegan estos mensajes todos los días porque la campaña estará corriendo hasta el 27 de julio. Prácticamente llevamos todo el mes con esta campaña con promociones bastante agresivas, pues hay descuentos que van del 15 a un 50% de descuento. Hasta el día 22 vamos estar lanzando 10 mil cupones con descuento. hemos tenido muy buena respuesta lo que ha originado hasta triple dígito de crecimiento en porcentaje de venta. Estamos apostando a estos segmentos que hoy día son muy relevantes como es el tema del delivery o entrega a domicilio, así como también el AutoMac, en el que somos líderes. El hashtag es #ComparteMcDelivery.

¿Se complementa con algunas otras acciones esta campaña?

—Estamos innovando con algo que llamamos Mc To Go que en su momento anunciaremos pero básicamente consiste en hacer tu pedido a la distancia y cuando llegas al restaurante, pagas y recoges tu pedido con un scannig de la orden que se tomó.Con esto buscamos hacerle al cliente la experiencia mucho más efectiva y agradable, además de que no haya contacto que eso es precisamente lo que se busca hoy en día, el tener cero contacto con la superficie de la tienda o con los empleados.

¿Esta campaña es solamente para residentes de la Ciudad de México y área metropolitana?

—No, es para todas las ciudades donde opera Uber Eats, cabe resaltar que Coca-Cola también se sumó a esta promoción. Ha dado buenos resultados y nos ha servido de aprendizaje porque al año pasado lanzamos otra promoción muy interesante que llamamos el Día McDelivery, la cual consistió en que al momento de hacer tu pedido un jueves por la noche te ganabas una pijama con los logos de McDonalds y fue impresionante la respuesta del consumidor. Entonces, apelando a este tipo de dinámica digital y de mercadeo es que estamos con esta nueva promoción.

¿Cómo va la operación de los restaurantes en su atención al público?

—Va bien donde está el semáforo naranja, aunque los que están en rojo continúan cerrados. En CDMX llevamos más de una semana abiertos y acabamos de implementar un programa que se llama Mc Protegidos que busca cuidar la salud tanto de los empleados como de los clientes cubriendo varios aspectos, desde que entras al restaurante tienes que usar gel antibacterial. la toma de temperatura, el uso de tapetes sanitizados, las marcas de distancia social, la sanitización de las mesas que se hace más constantemente, no más de cuatro personas en una mesa. En los mostradores pusimos acrílicos de protección, así como en el Auto Mac para evitar el contacto y por supuesto, la utilización obligatoria del cubrebocas y careta por parte de empleados y clientes cuando acceden. Poco a poco los clientes han empezado a responder, aunque no hemos tenido el aforo que quisiéramos, pero es algo normal porque la gente aún tiene temor de salir y por eso es que ponemos a disposición diferentes canales como el Auto Mac, la promoción de Comparte Mac Delivery o el servicio de Mc To Go y, por supuesto con nuestros partners de Uber Eats que también están comprometidos con esta seguridad porque cuando llegan se les sanitizan las manos, las maletas donde llevan los alimentos, el paquete donde se colocan los alimentos va en doble bolsa para garantizar la inocuidad y protección de los alimentos y con triple sellado que es parte de este nuevo procedimiento.