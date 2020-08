El chef Ismael Zhu te aconseja cómo mejorar tus dotes culinarias

¿Cómo te sientes de participar en Delicias de la Cocina?

—Muy contento porque se trata de una campaña muy divertida y me hace recordar mucho esos retos donde te hacen llegar una caja con ingredientes donde no sabes qué te van a pedir y tienes que trabajar con ellos para preparar un platillo. Muy contento porque es una campaña enorme que está haciendo Liverpool y para mí es un privilegio poder participar en esto por lo cual le doy las gracias porque es una experiencia única e increíble. También agradecer a las personas que me siguen en mi carrera y en mi trabajo.

El Chef Ismael Zhu define su cocina como improvisada. / Cortesía Liverpool

¿Cuáles son las master class que tienes preparadas?

—La semana pasada hicimos una pasta de espinacas con pesto y pan de ajo con una sala de tomate. La gente estuvo muy entretenida e hicieron muchas preguntas. Creo que de esto se tratan las master class, que la gente pueda preguntar y mientras cocinamos juntos yo les pueda resolver todas sus dudas. Recordemos que muchas de estas personas es su primer acercamiento a la cocina, aunque parte del reto de iniciar, es eso, sacar ese inquietud de chef que tenemos todos dentro. Algunas personas me han dicho que no les gusta cocinar o que la cocina no es lo suyo, o que no les gusta esta o aquella comida y yo lo les digo que se den la oportunidad de hacerlo pues mientras más veces practiquen más experiencia adquieren y se vuelven mejor en eso. La verdad es que me siento muy contento con la gente que me sigue, el que haya podido cambiar ese miedo a la cocina y esto para mí es la parte más bonita de todo esto, porque empiezan con una mentalidad y cuando terminan se dan cuenta que lo que prepararon les quedó mucho mejor de lo que esperaban y esto me llena mucho de satisfacción, el saber que la gente se va contenta y que cambiaron la mentalidad con la que llegaron.Soy de la idea que la práctica hace al maestro.

¿Cómo defines tu cocina y qué consideras que tiene de especial?

—La palabra con la que mejor defino a mi cocina es improvisada. Me gusta mucho experimentar, cocinar con cosas nuevas, con ingredientes nuevos, con proteína y todo aquello que no haya cocinado me gusta. Improvisada porque a veces nos dan una receta y mucha gente piensa que se tiene que seguir al pie de la letra entonces se apegan a un gramo de sal, otro de pimienta, etcétera y a veces no es así. Siempre he dicho que todos tenemos un sazón, diferente, pero tenemos un sazón, entonces si yo le doy mi receta a alguien lo más probable es que, a pesar de siga rigurosamente las indicaciones, a Juanito le va a quedar de un sabor diferente que al de Pepito. Mi cocina se trata mucho de trabajar con lo que tengo a la mano. En las cocinas de los restaurantes siempre hay que estar resolviendo porque se dan ocasiones en que llegan clientes con indicaciones especiales porque no consumen determinados alimentos y no te queda más que resolver.

Hoy en día se tiene la percepción de que la cocina más deliciosa es aquella que utiliza ingredientes sofisticados, exóticos o caros ¿estás de acuerdo con esto o crees que se pueden hacer platos sabrosos con ingredientes que se tienen a la mano en cualquier hogar típico?

—Creo que podemos hacer grandes platillos con ingredientes más básicos que otros. Al final del día el ingrediente no define el platillo, aunque juega un papel importante, por ejemplo un buen jitomate a uno que ya está demasiado maduro, sí es importante que el producto sea fresco y no porque el platillo lleve caviar, foie gras o azafrán significa que sea un mejor platillo que otro que se preparó con jitomates, chile o frijolitos. Creo que hay cocina para cada ocasión y no considero que un fine dining necesariamente sea mejor que una buena comida casera.

¿Qué le consejas a los lectores de Publimetro para que mejoren sus habilidades culinarias?

—Que practiquen y le pierdan el miedo a la cocina, al “no me gusta cocinar” o “la cocina no es lo mío” porque todas esas afirmaciones se reducen a un poquito de miedo porque se les va a quemar o no les va a salir bien. Entonces, la única manera de perder este miedo es haciéndolo, quizás a la primera no les quede bien, pero en la segunda ya se notará mejor y en la tercera todavía más, hasta que se domine la técnica y aumente la confianza en sí mismo, porque así irá conociendo cuánto de sal se debe poner, vuelvo a lo mismo, la práctica hace al maestro y ese es mi consejo. ¡A seguir cocinando! No dejen que el miedo los paralice.