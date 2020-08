Escápate a una experiencia memorable con un viaje de graduación

¿Qué es Xcape y en que se diferencia de otras agencias de viajes?

Es una agencia que está especializada en viajes de graduación, organización de festivales para jóvenes universitarios y viajes de grupos. Nosotros nos movemos en el mundo del entretenimiento y son viajes para que la gente se la pase bien y que tenga una experiencia internacional ya que nuestra agencia mantiene presencia en 10 países alrededor del mundo, Latinoamérica, España y una parte en Estados Unidos. Buscamos que en el último año de preparatoria o universidad vivan esta experiencia para celebrar que terminan esta etapa. Lo que nos hace diferentes es que somos la agencia que tiene más volumen de estudiantes que viajan a Cancún y la experiencia internacional de poder conocer a graduados de otros países como Paraguay, Brasil, Bolivia, España, Panamá o México y juntar todos ellos en una temporalidad específica, como lo es el verano, y esto hace que nuestro producto sea muy potente al que llamamos Orange Week, el cual es un festival que está enfocado en jóvenes de esa edad.

Al ser una agencia de viajes especializada en graduaciones ¿Cómo les impactó el cierre que hubo por la pandemia?

—Teníamos reservas para Pascua y verano 2020 de más de 15 mil estudiantes desde diversos países hacia México, específicamente Cancún y la Riviera Maya, y a todos los tuvimos que reprogramar. Este año ha sido desafiante porque tuvimos que hacer toda una revolución tecnológica en la empresa y, más que recibir a los estudiantes, este año hemos trabajado para reprogramar toda su graduación para que no la pierdan y ofrecerles una fecha futura para llevarla a cabo. En este sentido nos ha ido bien, lo han aceptado porque quieren viajar y no perderse la experiencia. Se están reacomodando para diciembre de este año o verano 2021.

El viaje contempla diversas actividades para los jóvenes / Dreamstime

¿Qué estrategia siguieron para mitigar estas afectaciones?

—Lo que hicimos fue primero pensar en los estudiantes y ponernos en su lugar de que este era uno de los viajes más importantes de su vida. Con esto en mente les dimos diferentes opciones como si querían reprogramar sus fecha, cambiarla a las graduaciones 2021 o para los que de plano ya no podían, hacerles una devolución en monedero electrónico de la agencia o, una parte en efectivo y, por supuesto, siempre tratando de buscar un beneficio para nuestros clientes y también protegiendo los intereses de la industria, ya sea de la empresa o de los proveedores porque mucho de lo que ya se había reservado había generado algunos gastos. Tuvimos que hablar con proveedores y clientes para que nadie saliera afectado en caso de que se llegara a la cancelación del servicio. Otra garantía es que no generamos cargos adicionales por la reprogramación de las fechas solamente las básicas como las de las aerolíneas o que algún hotel pide. Entendimos que era una situación diferente y, por supuesto, todos los proveedores y nosotros como agencia, estuvimos para apoyar. Nuestra estrategia fue hacer un reacomodo de toda esta gente para el festival y hoy tenemos agendado el que se desarrollará en diciembre y tenemos otra fecha para abril de 2021.

¿Qué medidas han tomado para incentivar nuevamente estos viajes de graduación?

Ofrecerles productos nuevos con garantía de cancelación el cual está pensado para que el cliente pueda reservar sabiendo que puede cancelar o hacer cambios en su viaje sin ningún problema para proteger su experiencia y su dinero. Con esto tiene una certidumbre de que puede ir pagando el viaje hasta con un año de anticipación, con el financiamiento que también le ofrecemos y, no nadamás por el tema del Covid-19, sino por cualquier otro imprevisto por el que ya no se sienta seguro de viajar y pueda retirarse de la experiencia y mantener protegida su inversión. Esto le ha gustado mucho a los clientes y ha generado más confianza; esto, aunado a las facilidades de pago para no pedir el pago en una sola exhibición nos ha estado ayudando muchísimo en este momento para las graduaciones del 2021.

¿Cómo vislumbras el comportamiento del mercado de viajes en los próximos 12 meses?

—Creo que irá recuperándose poco a poco, la gente quiere viajar. Hemos visto un fenómeno muy interesante este año en el cual hemos tenido más solicitudes que nunca por parte de los estudiantes universitarios y es precisamente porque quieren seguir disfrutando de este tipo de experiencias, pero ahora lo tenemos que hacer con la nueva normalidad, con las nuevas reglas de los hoteles que cuidan más la higiene, la sana distancia, el cuidado en el manejo de los alimentos, la sanitización de las habitaciones diariamente, el cuidado de uno mismo, entonces creo que pronto estaremos volviendo a altas ocupaciones en los centros turísticos y la gente tendrá que entender que ya no irán como antes, con todas las libertades que teníamos de movimiento, sino que ahora se tendrá que tener mayor cuidado, pero eso no cambia el deseo de la gente. En 2020 espero una ligera recuperación, pero a partir de 2021 confío que el turismo vuelva a recuperar ocupaciones del 100% dentro de nuestro país y, en viajes internacionales, creo que tendremos que esperar todavía un poco más porque va a depender de cómo se vayan abriendo las fronteras de los otros países.