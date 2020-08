Movimiento latino busca cambiar las reglas del juego de la música

¿De qué trata Next Game Changers by Buchanan´s?

—Buchanan´s se unió con J Balvin para hacer un movimiento latinoamericano que se llama Next Game Changer y lo que busca es cambiar el juego de la música. Es bien sabido que es bastante difícil llegar al Top 50 de la música en el que el 90% de los éxitos lo tiene el 10% de los artistas que se escuchan, entonces es bien complicado recorrer ese camino y creemos que estos artistas que escogimos, pues tenemos a Reymix, que es mexicano; a Kazu, que le dicen La Jefa, que está en el trap de Argentina; Amenazzy, de República Dominicana y un dueto súper interesante que son Las Villa, de Colombia. Creemos que estos cantantes pueden cambiar el juego de la música y queremos enseñar este camino a la grandeza y que no es fácil para nadie en ningún ámbito llegar a esto y a cambiar el juego.

Las Villa quieren cambiar las reglas del juego con su música urbana. / Cortesía Buchanan´s

¿Por qué decide la marca llevar a cabo esta iniciativa?

La marca siempre se ha destacado por celebrar justamente esto, la grandeza de las personas y creemos que ahora es un momento crucial en la música, desde tiempos lejanos siempre hemos estado unidos a ella y por qué no, aunque tú no seas músico inspirar a mas gente con este movimiento y que invite a todos a luchar por sus sueños en el ámbito en que se desenvuelva, ya sea editor o pintor, pero que realmente se sume a un cambio para generar una huella y un legado en todos los demás. Buscamos tener un impacto positivo porque como marca tenemos esa responsabilidad de seguir dejando un legado y ayudar a que otros también lo hagan.

¿Qué valores de la marca consideras que se transmiten con esta iniciativa?

—De los valores, obviamente la pasión, y eso se refleja en esta campaña; también la convicción de luchar por tus sueños porque casi siempre te van a decir que no, es más fácil rendirse, pero cuando eres un game changer, y esto es algo que también va con la marca, la convicción de hacer las cosas y, aunque te digan que no, cien mil veces intentarlo. Ya que tienes pasión y convicción cómo llevas la acción a que los demás lo vean porque puede ser que seas muy apasionado del piano y tener la convicción de ensayar una hora diaria, pero sí no lo muestras a los demás, nadie lo va a poder ver y, finalmente, no puedes inspirar a los demás para que luchen por sus sueños y por cambiar las reglas del juego.

¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo con esta iniciativa y qué tanto falta para lograr el objetivo principal?

—Primeramente hicimos la serie, que son cinco capítulos, ahora vamos en el tercero y se pueden ver en YouTube y otras plataformas además de Cinépolis Click, en el cual la puedes ver con calidad de cine. Por otro lado, con cada uno de estos game changers estamos haciendo un plan para poder seguir generando relevancia, por ejemplo, con Las Villa acabamos de lanzar un live session by Buchanan´s Next Changers. Con Raymix vamos a tener más actividades en este mes y con Kazu y Amenazzy ya a final de año, pero lo que queremos siempre es darle la oportunidad al consumidor y a la gente que nos está leyendo que escuche nueva música y que nos pueda ayudar a que estos artistas lleguen al Top 50 y así cambiar el juego de cada uno de ellos.

¿Habrá más temporadas?

—Pienso que esto ha sido un éxito, a la gente le encanta y probablemente podamos continuar, dependerá mucho de qué género musical, porque este no se enfoca a ninguno en particular, esperamos que la gente nos pueda escribir y decirnos cuál les gustaría o que game changer establecido podríamos tomar en cuenta

¿Algún mensaje final para los lectores?

—Para Buchanan´s es realmente importante seguir cambiando las reglas del juego, queremos motivar e incentivar a la gente a que se anime a tomar riesgos porque muchas veces nos detiene el miedo pero hay una frase con la que J Balvin empezó la serie y es esta "De los cobardes no se ha escrito nada". Para poder avanzar y cambiar lo que quieres lograr es tener la convicción, tener esas motivaciones, te tienes que atrever y es lo que queremos hacer con Buchanan´s, es decir, reconectar con el consumidor para que sepa que estamos detrás de él y que vamos a estar con él en el momento que se atreva a cambiar su historia.