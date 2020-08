Alejandra González: El arte puede tener un impacto en la gente y, además, salvar a un país

¿De qué trata esta iniciativa Volemos México?

—Desde que empezó la pandemia me puse a pensar en qué podíamos hacer los artistas desde casa, un tanto preocupada porque nuestra industria se detuvo. Le hablé a algunos amigos talentosos y creativos y lo que pusimos en marcha fue una pequeña fiesta con bailarines y artistas mexicanos que también tuvieron que mantenerse en casa. El concepto fue que nos mostraran sus alas para volar y cómo lo hacían en casa. Utilizamos la música del Danzón número 2, de Arturo Márquez. Tenemos 19 artistas increíbles de la talla de la maestra Cecilia Lugo, de Contempodanza; Claudia Lavista, de Delfos; María Meneses con su iniciativa de Art Búnker; Greta Elizondo, bailarina de ballet; Jackie López, bailadora de la Compañía Nacional de Danza; Ignacio Pereda, gran bailarían de toda la escena musical del momento; para quienes no los conocen, cada uno de ellos es un líder en su área dancística y por esta razón para mí y para Vuela Corp, es como tener una pieza volando en el aire del Internet porque es nuestro medio para expresarnos. Ojalá que se unan más mexicanos y artistas a volar desde casa para conectarse con lo que más les gusta y con lo creativo. No sé como vuela la gente en casa, a lo mejor dibuja, escucha música o escribe, pero a mí lo que me gustaría es iniciar un movimiento viral en que la gente mostrara cómo vuela en casa, cómo cocina o cómo pinta y eso es extender las alas para volar. Este es un momento muy duro para todos, se nos están acabando los ahorros sobre todo en las industrias que no arrancan, como la nuestra que tiene que ver con las artes y creo que necesita ser sostenida por la sociedad porque proporcionan alegría y porque conecta a los mexicanos con lo que son sus propósitos y es que no va arrancar pronto, entonces es importante apoyar a la danza y los bailarines y al entretenimiento en esta nueva faceta; es importante apoyarnos entre todos para estar bien y así podamos sacar al país adelante. Esa es la idea, abrir las alas para que México reemprenda el vuelo.

¿Cuáles fueron los retos que enfrentaste para llevar a cabo su producción?

—Normalmente cuando trabajamos una pieza dancística o una coreografía se tiene a los bailarines cerca, se platica con ellos y se les dirige, pero ahora había que hablar con ellos por teléfono, mandar WhatsApp para dirigirlos, todos ellos estuvieron muy receptivos a las pequeñas direcciones que pude hacer remotamente, sobre todo al principio cuando no nos habíamos hechos tan amigos del Zoom y de las videoconferencias. Esto fue un reto importante porque no pudimos estar presencialmente para crear, entonces, fue muy importante adaptarse a esto. Otro reto fue superar esta idea de ¿realmente a alguien le importa que hagamos algo así? No lo sé, pero por lo menos para estos 20 creadores, artistas y bailarines sí lo fue y eso tuvo un contagio importante en nuestras propias empresas, en nuestros propios proyectos. Todas las personas que aparecen en este video realmente son líderes, cuando te hablo de María Meneses pues es nada menos que la coreógrafa de los musicales más importantes de los últimos años como Hoy no me puedo levantar, Jesucristo Super estrella, por mencionarte algunos. Creo que todo esto detonó el mantenernos activos, a no dejarnos y eso es muy importante en estos tiempos, ver cómo colaboramos y cómo crecemos para ser mejores.

Varios artistas se unieron a esta iniciativa de Vuela México. / Cortesía Vuela Corp

¿Qué resultado esperas por parte de las personas que vean este trabajo que realizaste?

—Al día de hoy hemos tenido muchas visitas en YouTube e Instagram, lo cual considero importante porque es la proyección del arte y nosotros los artistas vivimos de que nos vean. Mucha gente me ha dicho que le ha servido para reconectar con su propósito de vida. Los efectos han sido que la gente se ha sentido empoderada, busca lo que le gusta y emprender o formarse desde casa que es lo que hay que hacer en este momento porque no tenemos de otra más que empujar los miedos y reinventarse para tratar de salir adelante y sobrevivir.

¿Confías en que este tipo de manifestación artística ayude a paliar el estrés que sufren las personas por el confinamiento y la pandemia que estamos viviendo?

—Sí lo creo, como empresa y como equipo, porque en mi trabajo represento a más de 200 personas o a veces hasta 2 mil personas trabajando en un proyecto y nuestra experiencia ha sido que la gente se contagia muchísimo porque nuestros espectáculos usan artistas y voluntarios, involucramos a la comunidad en los shows en los que se lleva meses ensayando con personas desde la abuelita de 70 años, la madre soltera o el señor que por fin se animó a bailar porque quiere que su familia esté orgulloso de él, o el joven que quiere ser artista y no sabe cómo hacerlo; a todos ellos les ofrecemos un escenario de calidad mundial, entonces la verdad la gente se siente muy bien pues simplemente con el hecho de bailar, de que se les da de comer, se les mantiene un orden y de que se les enseña a tener una disciplina nueva, y no es que se deba tener un nivel especial para bailar, pero esa es la magia detrás de las cosas que hacemos: trabajar con todo tipo de gente e involucrarla para que participen en nuestros proyectos. La manifestación artística puede tener un impacto en la gente y, además, salvar a un país y por eso hago lo que hago. Soy politóloga de profesión, pero soy artista porque el arte a mí me cambió la vida y espero hacer eso con cada persona que ve nuestros espectáculos o que participa en ellos.

¿Cuál es el mensaje de Vuela Corp para la gente sobre toda esta situación y su impacto en el arte?

—Los invito a buscar cuáles son sus alas para volar en casa. Retomen eso que les hace vibrar y sentirse vivos. La vida es muy corta, el mundo nos puso este reto y no hay tiempo para sufrir, para tener miedo o entristecerse, por el contrario, con mucha conciencia hay que retomar eso para lo que uno vino a este mundo. Es tiempo de México y los mexicanos y por eso les digo “Volemos México”.