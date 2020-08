Mujeres escultoras rendirán homenaje a mexicanas revolucionarias

Cuando caminamos por el emblemático Paseo de la Reforma, entramos en contacto con esculturas que embellecen la ciudad y que le dan al espacio público una referencia de lo que son nuestras raíces y su gente. Los monumentos representan así ese homenaje a quienes han escrito la historia de México. Por ello, se sumarán a esta avenida 16 más, ahora de mujeres forjadoras de la identidad mexicana. La encargada de realizar dichas obras es la escultora Edysa Ponzanelli que junto a su equipo de trabajo, integrado por talentosas artistas, trabajan en las esculturas de grandes mexicanas como Margarita Maza de Juárez, Gertrudis Bocanegra, Sor Juana Inés de la Cruz, Hermila Galindo, entre otras.

Ponzanelli nos platica, previo a la develación de las dos primeras obras monumentales, lo que significa realizar este proyecto y cómo con su trabajo se han ganado el respeto en un arte dominado por hombres.

¿Qué significa este proyecto en sus carreras?

—La suma del trabajo de muchos años de esfuerzo. Para nosotras sería como un camino muy largo, no quiero sonar trillada, pero en este oficio de escultor, hay pocas mujeres que hacen monumentos a gran escala, que se dediquen a la obra pública y nosotras llevamos ya un tiempo en esto, pasamos de trabajar en los talleres a prepararnos arduo y somos las que hacemos todos esos procesos que decían que eran cosas de hombres. Quiero dar gracias a estos nuevos gobiernos que nos permiten ser escuchadas y visibilizadas porque nos están tomando en cuenta, demostrar que nosotras podemos hacer las cosas bien. Este proyecto significa tantas cosas que decirlo en una palabra sería muy difícil, pero establece un antes y un después.

“La escultura es mi medio para expresar sentimientos, sensaciones y emociones. Es un medio para transmitir y comunicar. La escultura es mi método”, Edysa Ponzanelli.

Ponzanelli ha realizado diversos monumentos en varios estados de la República Mexicana. / Nicolás Corte

¿Qué tan difícil ha sido como mujeres abrirse camino en un arte dominado por hombres?

—Como madres solteras no fue fácil. El hecho de salir a trabajar a los talleres, encargarte de tu casa, ha sido complicado, pero es un logro en nuestras carreras. Nos ha pasado de todo, por ejemplo, cuando tenía 33 años hice una maqueta para un concurso de la Suprema Corte de Justicia, convocan a la licitación, yo gano y después entregaron mi maqueta a otro escultor. Sin embargo, hay gente que cree en nuestro trabajo. Son momentos. Incluso, es cierto que le pagan más a los escultores hombres. Al final del día, somos una empresa de emprendedoras que llevan tiempo produciendo obras para los estados.

Al ser elegidas para este proyecto, ¿cómo visualizaron las primeras dos obras?

—Cuando empezamos un proyecto nos preguntamos primero qué queremos decir con esta obra porque la escultura es una herramienta para comunicarnos, un lenguaje. Primero hacemos un estudio de la anatomía artística del personaje, nos reunimos todas e investigamos quién era la persona, cómo sonreía, qué hacía en su día cotidiano, somos bien detallistas y juntamos mucho material entre imágenes, fotos y videos si es posible. Si es un personaje muy antiguo nos ayudan los historiadores. En el caso de Leona Vicario no hay mucha información, entonces reunimos lo poco que había y usamos la imaginación, lo cual en el retrato es un poco complicado porque todos somos únicos e irrepetibles. Para Leona, a mi me habían dado una primera idea de que fuera una chica de cinturita, investigamos y ella no era así, Leona era una mujer llenita, fuerte, apasionada y una niña rica de aquel entonces, rebelde, de ojos claros, y dije voy hacerla como era, no tengo que ponerle cierta estatura o cintura, hay que hacerle justicia al personaje, respetarlo y rendirle honor.

¿Y en el caso de la forjadora?

—Fue muy interesante porque nos preguntábamos cómo sería la Forjadora de la Patria, imagina a alguien como la Malinche, tener esa parte indígena porque las mujeres mexicanas somos una diversidad cultural tremenda, somos mestizas, hay mujeres bajitas, altas, flacas, de todo, eso lo hace interesante, no quería ponerlas a todas como una Barbie no sería la realidad, estaría diciendo mentiras. Así que una vez platicando en el taller con todas las compañeras, de repente, volteé a ver a una de ellas y dije tú eres la forjadora porque es una mujer oaxaqueña que habla mazateco, muy bella que se parece a la imagen del libro del texto y coincidimos con la misma idea que tenía la Secretaría de Cultura.

¿Cuál consideras tu obra más emblemática?

—Una que hice en Tlalpan, es un monumento a la familia que al principio fue muy criticada porque puse una imagen tradicional, pero para mí la familia es un vínculo perfecto. Después esa escultura cobró mucha vida porque cuando ocurrió el terremoto y se cayó el Colegio Rébsamen se convirtió en un espacio que dio consuelo a los padres, porque llevaban cartas, juguetes y flores a eso monumento, se reunían todos ahí. Eso le dio mucha más significado de lo que es el arte, ahí fue cuando realmente sentí que tenía un propósito, para mi significó mucho.

Una imagen de su trabajo de Desaparecidos, un relieve inspirado en el movimiento del 68. / Nicolás Corte

Perfil

– Edysa Ponzanelli, tiene 30 años de trayectoria con presencia internacional.

– Entre sus obras destacan los 12 relieves de La Grandeza de Chihuahua, ubicada en el Centro Histórico de Chihuahua; el homenaje a Juan Gabriel, en Dallas; el monumento a La Familia, ubicado en Avenida Acoxpa esquina División del Norte en la CDMX, así como diversas esculturas, bustos y relieves de carácter .

Mexicanas que estarán en el Paseo de las Heroínas

Leona Vicario, Margarita Maza de Juárez, Gertrudis Bocanegra, Josefa Ortiz de Domínguez, Mariana Rodríguez del Toro, Sor Juana Inés de la Cruz, Carmen Serdán, Matilde Montoya, Sara Pérez Romero, Dolores Jiménez, Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Agustina Ramírez, Juana Belén Gutiérrez y demás Forjadoras de la República.