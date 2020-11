Estos son los restaurantes de cocina autóctona que debes conocer

En uno de los momentos más desafiantes para el sector, la colección celebra los establecimientos que han tenido un impacto positivo en sus comunidades y gastronomías locales

Para destacar el amplio y diverso escenario gastronómico de la región y apoyar al sector de la hospitalidad, Latin America’s 50 Best Restaurants – en asociación con S.Pellegrino & Acqua Panna – lanza El Espíritu de América Latina, una colección de restaurantes sin ranking que han tenido un impacto positivo en sus comunidades y cocinas locales, ya sea durante la reciente crisis o durante un período sostenido de tiempo.

Destacando establecimientos en 43 ciudades de 17 países y cubriendo más de 9 mil km. desde Monterrey, hasta Puerto Natales, al sur de Chile, El Espíritu de América Latina refleja la diversidad, la riqueza de las tradiciones culinarias y las gastronomías ancestrales de la región

Buscando enaltecer y celebrar la amplia gama de restaurantes que representan el verdadero espíritu de América Latina, esta selección sin ranking acompañará la octava edición de la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, la cual se revelará el jueves 3 de diciembre.

William Drew, Director de Contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants, afirma: “En nombre del equipo de 50 Best, es un honor darle vida al Espíritu de América Latina. Estos son restaurantes arraigados en el corazón de sus comunidades, que ayudan a nutrir a los comensales, a reunir a las personas y a fomentar un sentido de solidaridad y unión en estos tiempos tan difíciles. Esta colección no sólo celebra a los restaurantes que han aportado a la escena gastronómica de su país, sino también a aquellos han hecho mucho más por sus comunidades. Los vemos como la representación y la encarnación del espíritu de la hospitalidad latinoamericana.”

El Espíritu de América Latina refleja una amplia gama de establecimientos, desde antiguas instituciones culinarias tradicionales que se han convertido en un eje central de la sociedad, tal como Chifa Titi en Lima, Perú y El Jarocho en la Ciudad de México, hasta restaurantes pioneros que están redescubriendo y enalteciendo las gastronomías indígenas, tales como Sikwa en San José, Costa Rica y Pakuri en Asunción, Paraguay. Otros de los establecimientos dentro de la lista han establecido operaciones de emergencia para alimentar a sus comunidades durante la pandemia del coronavirus, tales como Café San Juan en Buenos Aires, Argentina, y Mãos de Maria en São Paulo, Brasil.

Aquí está la lista de los restaurantes que forman parte del Espíritu de América Latina, presentada en asociación con S.Pellegrino & Acqua Panna:

Argentina

Café San Juan, Buenos Aires

Catalino, Buenos Aires

Corte Comedor, Buenos Aires

Pulpería Quilapán, Buenos Aires

Glotón Bar de Carnes, Córdoba

El Botellón, Mendoza

Bolivia

Ali Pacha, La Paz

Manq'a, La Paz

Popular Cocina Boliviana, La Paz

Brasil

Banzeiro, Manaos

Altar, Cozinha Ancestral, Recife

Aconchego Carioca, Río de Janeiro

Ori, Salvador

Mãos de Maria, São Paulo

Capim Santo, Trancoso

Chile

Aurora, Antofagasta

5ta Cordillera, Los Andes

Lenga, Puerto Natales

El Rancho de Doña María, Santiago

La Calma, Santiago

La Caperucita y El Lobo, Valparaíso

Colombia

Elvia Cocina Local, Barichara

Chichería Demente, Bogotá

Plaza de la Perseverancia, Bogotá

Sambombi, Medellín

Mestizo Cocina de Origen, Mesitas del Colegio

La Vereda Cocina de Origen, Pasto

Costa Rica

Al Mercat, San José

Sikwa, San José

Ecuador

Dos Sucres, Cuenca

Muyu, Galápagos

Anker by Urko, Quito

El Salnés Gastro-Picantería, Quito

El Salvador

El Xolo Taquería, San Salvador

Hacienda Real, San Salvador

Guatemala

Diacá, Ciudad de Guatemala

Flor de Lis, Ciudad de Guatemala

Honduras

Hacienda San Lucas, Copán Ruinas

El Patio, Tegucigalpa

México

El Jarocho, Ciudad de México

Los Panchos, Ciudad de México

Meroma, Ciudad de México

Milk Pizzería, Monterrey

Casa Oaxaca, Oaxaca

El Mural de Los Poblanos, Puebla

Nicaragua

Asados Doña Tania, Managua

Harvest, Managua

Panamá

Receta Michilá, Bocas del Toro

Fonda Lo Que Hay, Ciudad de Panamá

Paraguay

Bastardo, Cocina Sin Raíces, Asunción

El Bolsi, Asunción

El Café de Acá, Asunción

Pakuri, Asunción

Perú

La Nueva Palomino, Arequipa

Al Toke Pez, Lima

Chifa Titi, Lima

Huerta-Chinén, Lima

Chuncho, Ollantaytambo, Cusco

La Patarashca, Tarapoto

Uruguay

Bar Tinkal, Montevideo

Café Misterio, Montevideo

Jacinto, Montevideo

Lo de Tere, Punta del Este

Venezuela

Barriga Llena Corazón Contento, Caracas

El Comedor, Caracas

Moreno, Caracas

En el espíritu de colaboración, la colección se creó con base en las recomendaciones de los chefs de Latin America's 50 Best Restaurants 2020, de los Presidentes de la Academia de Latin America’s 50 Best Restaurants y de los gourmets de confianza de la región. Se realizó una investigación exhaustiva de tal manera que cada país de la región estuviera equitativamente representado. El Espíritu de América Latina está organizado por país y no hace un ranking con el fin de celebrar cada restaurante – y lo que simboliza para su región – de manera ecuánime. Para más información sobre los restaurantes del Espíritu de América Latina,

La cuenta regresiva virtual de la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2020, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, estará disponible para ver en la página de Facebook de Latin America’s 50 Best Restaurants y en el canal de 50 Best Restaurants TV en YouTube el 3 de diciembre; su estreno será a las 15:00 horas tiempo de la Ciudad de México