Consejos para que ropa y hogar se vean muy limpios

No te imaginas cuantas personas viven lo mismo que tú cuando se trata de limpiar tu casa; que si toma mucho tiempo, que a los pisos no se les quita lo opaco, que las manchas de grasa en la ropa son súper difíciles de quitar, que el cochambre en la estufa y microondas no se quita con facilidad, que el aroma a químico o esa sensación horrible de manos acartonadas.

Conoce algunos tips que nos dan los expertos de Salvo Multiusos para que tu hogar y ropa se vean limpios y brillantes por mucho más tiempo:

Para la ropa

Sabemos que es frustrante que en cada lavada tus prendas favoritas pierdan el color, huelan a químicos y las manchas de grasa sean cada vez más difíciles de quitar. Para que no te pase más, utiliza una taza de este nuevo detergente en la lavadora, pero si tus prendas requieren lavarlas a mano, añade ½ taza de jabón por cada 10l de agua y remoja por 30 minutos, así dejarás que los aditivos especiales hagan su función para que luzcas tus prendas como si fueran nuevas.

Estufa y microondas

Para que no pases demasiado tiempo limpiando la grasa y cochambre que se generan día con día, pon un poco de jabonadura en la estufa o en el microondas y déjalo por unos minutos antes de tallar o enjuagar.

Pisos y superficies

Sin necesidad de recurrir a menjurjes o ingredientes caseros para lavar las difíciles manchas de los pisos de tu hogar, con la espuma de fácil enjuague limpiarás de forma eficaz cualquier rincón de tu casa sin la molesta sensación a manos acartonadas. ¡Dejándolos brillantes y con un aroma limpio y fresco!

Prueba estos tips y diles adiós a las frustraciones de las tareas del aseo de tu casa y experimenta una limpieza profunda en cada rincón de tu ropa y hogar.