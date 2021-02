Conoce a Violetta, el chatbot que te ayudará a identificar la violencia

Floretta Mayerson, cofundadora plataforma Violetta, platica en entrevista con Publimetro sobre este confidente digital que detecta y previene la violencia para humanizar su tratamiento de manera completamente gratuita.

¿En qué consiste esta plataforma llamada Violetta?

—Se trata de una plataforma que ofrece un espacio seguro a través de un chatbox, un asistente digital o conversación automatizada, para poder hablar e identificar la violencia, pues de estos temas no se platica tan fácilmente o no encontramos el espacio para abordarlos de una manera segura y discreta. El usuario puede encontrar información sobre sus relaciones, sobre todo si no se siente bien, relaciones tóxicas, machismo, diferentes tipos de modalidades de violencia, o la manera de hacer preguntas incómodas que muchas veces no se tiene a quién preguntar. Ya sea que el usuario o Violetta identifiquen que es necesario, se conecta con ayuda profesional humana de manera gratuita que lo provee Fundación Origen, que es nuestro principal aliado.

¿Qué les motivó a desarrollar este proyecto y cuál es su objetivo?

—Nos motivó ver la magnitud del problema, ya sea por experiencia propia o personas cercanas a nosotros y el objetivo es proveer un espacio seguro a todas aquellas personas que lo necesiten para empezar a reconstruir lo que creemos que es normal, ya que la violencia no lo es. Entonces, para poder empezar a reconstruir relaciones más sanas desde la familia, la escuela, los amigos, las relaciones de pareja para poco a poco ir escalando esa seguridad en las relaciones a diferentes ambientes, pero siempre sintiendo que se tiene un espacio seguro porque es personal y es mucho más fácil de lo que se piensa, es buscar reconstruir esa cultura de “a mí no me pasa y solamente sucede fuera de mi entorno” y empezar a evidenciar las faltas de la violencia que son advertencias, por llamarlo de algún modo, antes de que escalen en el suyo.

Floretta Mayerson, cofundadora plataforma Violetta. / Cortesía Violetta

¿Cómo miden la efectividad de este Chatbot?

—Escogimos esta herramienta porque sigue siendo íntima, personal y porque es una conversación, pero puedes atender a muchísimas personas y no estás limitado por el factor humano, pero desde el principio de la conversación, Violetta, a través de emoticones, de palabras clave, de palabras con valoraciones de riesgo puede identificar que la persona se encuentra en un momento de crisis emocional y se necesita de atención o de emergencia, si es así, te canaliza directamente con el profesional relevante o al 911, dependiendo de la situación. Igualmente, sobre la conversación va midiendo siempre con esas palabras de riesgo. Tenemos un flujo de conversación cerrado, al principio, por así decirlo, es como un árbol de opción por la que te puedes ir moviendo dentro de Violetta y te va recomendando con respecto a lo que vas escogiendo y a lo que vas leyendo y dándole clic a los vínculos dentro de la conversación. Por otra parte, tenemos Violetta sin filtro, que es una sección semi automatizada porque te conecta con el profesional y después te regresa a la conversación, lo cual nos da un poco de margen para cuando la tecnología no sea suficiente, siempre hay un humano atrás, profesional, capacitado y verificado respondiendo sobre el tema. Otro punto importante es que todos los datos de la conversación son completamente privados y nosotros como Violetta nunca podemos tener acceso a datos personales sino únicamente como datos estadísticos para poder después analizarlos y poder llegar a conclusiones o políticas más específicas y los usuarios pueden tener la certeza de que nadie sabe quiénes son, a menos de que lo digan voluntariamente. Se trata de ir poco a poco entrenado este algoritmo de procesamiento de lenguaje natural para que de esta forma pueda ser mucho más empática. Queremos crear un algoritmo de redireccionamiento de contenido, es decir como de recomendación parecido a lo que se usa en Netflix, que lo hace con base a lo que has visto.

¿A quiénes va dirigido? ¿Tiene costo?

—Violetta es una herramienta completamente gratuita, para el usuario siempre lo va a ser , aunque después nos extendamos a universidades o empresas, la idea es que para el usuario siempre sea una herramienta gratuita tanto la plataforma como la redirección de ayuda profesional, que hoy es con Fundación Origen, quien tiene un call center 24/7 a quienes se pueden dirigir desde cualquier zona del país y a cualquier hora del día. Violetta va dirigido a toda esta generación que busca respuestas en Internet. Son mujeres y, hombres también, nos hemos dado cuenta que aproximadamente un tercio de nuestros usuarios son del sexo masculino entre 15 y 35 años que tienen las herramientas digitales muy integradas en su vida y necesitan información válida y de calidad, sobre todo, en este tipo de temas.

¿Qué métricas esperan alcanzar para sentir que están provocando un cambio en la sociedad?

—Llevamos poco tiempo, pues apena lanzamos el 25 de noviembre y tenemos alrededor de 6 mil usuarios únicos activos y más de 900 redireccionamientos a la ayuda profesional psicológica. Ver estos números nos hace justamente ponernos objetivos y métricas mucho más altas, queremos alcanzar por lo menos a cien mil personas en el primer año y sumar a nuevas organizaciones, ya sea en el ámbito legal, en el tema de los refugios, en el de seguridad sexual y otros más que van de la mano con la violencia o las adicciones, para poder ampliar el panorama de lineas de ayuda y líneas de acción.

¿Algún mensaje para nuestros lectores?

—Invitarlos a que platiquen con Violetta porque la violencia cuando se ve, ya es muy tarde, es un golpe porque se dejaron pasar otros tipos de violencia que son invisibles y por esto invitar a todos y todas desnormalizar y reconstruir lo que creemos que es normal y que es violento en nuestras vidas, desde actos pequeños y empezar a construir relaciones más sanas con este espacio seguro como lo es esta herramienta. Nuestras redes son #holasoyvioletta, @violettachatbot y nuestra página web es holasoyvioletta.com