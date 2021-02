Seis productos de maquillaje que no pueden faltar en tu comestiquera

El universo del maquillaje evoluciona y los make up lovers ya no sólo buscan los mejores productos de belleza, sino aquellos que sean auténticos y hechos a base de ingredientes naturales. Por eso los expertos de By Apple nos dan algunas recomendaciones para armar un kit de maquillaje con lo más esencial y que puedas llevar de forma práctica en tu comestiquera.

Recuerda en el mercado existen una amplia gama de productos como labiales en barra, crayones, polvo compacto, delineadores, correctores e iluminadores que están hechos con materiales naturales y te ayudarán a alargar la duración del maquillaje y aportarán una textura inigualable a tu piel.

Arma el kit perfecto

Delineador de labios: Busca un delineador junior, con fórmula cremosa que se funda sobre la piel formando líneas finas y definidas para crear un delineado continuo y perfecto; esto sin duda, te ayudará a brindar color intenso y duradero.

El crayón multiuso. Llenará de color tus ojos y labios por su fórmula cremosa y pigmentada. Este producto actúa directamente sobre la piel difuminando y humectando el área donde se aplique. Los crayones “Jumbo Sabor” son ideales para humectar e hidratar los labios, proporcionan una suavidad instantánea y un brillo natural con un toque de color ideal para atraer miradas.

Recuerda combinar el maquillaje con tu outfit. / By Apple

Una mascara vitaproteinada. Para crear un efecto de mayor volumen y grosor; la base ideal para cuidar y mantener el rizado de las pestañas por más tiempo.

Delineadores líquidos ultra pigmentados. Su fórmula concentrada ofrece el mayor impacto a la mirada, su textura fluida lo hace ideal para enmarcar en un sólo trazo continuo los ojos de forma perfecta.

Corrector pigmentado en formato crayón de alta cobertura. Te ayudará a disimular y neutralizar los pequeños subtonos e imperfecciones naturales del rostro. Resalta su corrector líquido de textura ligera con acabado semi mate.

Cambia tu maquillaje según las indicaciones. / By Apple

Iluminador con micro perlas y la crema Bb cream con aloe vera y protector UV. Te servirá para unificar el tono de piel y cubre imperfecciones con una textura más ligera y fórmula mejorada.

Otros productos que puedes agregar: polvo compacto, labial en diferentes tonos, brochas y espejo.