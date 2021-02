Cinco consejos para incrementar la pasión en pareja

Los días en aislamiento han representado un reto importante para las parejas, especialmente en el ámbito sexual. Factores como el estrés, la ansiedad, la depresión, la incertidumbre y el temor al contagio, han provocado que la comunicación se vea mermada y tengamos una inestabilidad emocional que coloca a la intimidad en segundo plano.

Leisure Sciences realizó una encuesta donde participaron mil 599 personas mayores de 18 años, esta reveló que el 43.5% de los participantes experimentaron una disminución importante en su actividad sexual y que solamente un 13.6% han mejorado en este ámbito.

En los últimos meses nuestra vida se ha regido por el aislamiento social y físico y para muchas parejas, el sexo se ha convertido en un tema casi inexistente que incluso ha derivado en separaciones y divorcios. Uno de los principales motivos es el agotamiento; y es que el trabajo en casa ha rebasado horarios y el cansancio en combinación con la rutina, se ha convertido en un "matapasiones" recurrente.

Para algunos, la ansiedad y el deseo sexual son incompatibles y está comprobado que ambos utilizan como vía al sistema nervioso autónomo. Antes del aislamiento estábamos acostumbrados a ver a nuestros amigos, visitar a nuestros padres y realizar actividades fuera de casa con nuestra pareja, dándole un sentido distinto a nuestros días, ahora que esas actividades por el momento no son recomendables, la ansiedad ha aumentado y nuestro libido se ha visto afectada.

Otro factor importante que afecta el deseo sexual es la imagen corporal, y es que tanto hombres como mujeres no se sienten cómodos con su físico, perjudicando su desempeño sexual gracias al estrés que aparece tan sólo con la idea de desnudarse ante el otro y como sabemos, el estrés eleva nuestros niveles de cortisol evitando que los vasos sanguíneos se estrechen y los hombres no puedan alcanzar una erección y las mujeres no puedan llegar al orgasmo.

“La energía sexual necesita suficiente tensión, pero no demasiada. En estos meses en aislamiento todos hemos desarrollado creatividad en otros ámbitos como la cocina, la decoración o el cuidado de plantas; es el momento ideal para también ponernos creativos en la sexualidad e invitar a nuestra pareja a ser parte de este descubrimiento.”, dijo Javier Sors, director de CRYOmx.

La creatividad es importante para recuperar tu actividad sexual en pareja. / Dreamstime

¿QUÉ HACER PARA REACTIVAR EL LIBIDO EN PAREJA?

Reactiva tu placer físico. Este es un paso importante como individuo, el sexo o el tener un orgasmo no es lo único que se relaciona con placer. Siente tu cuerpo, descúbrelo y olvídate de los tabúes alrededor del autoerotismo. Es momento de activar tu deseo sexual desde el autodescubrimiento.

Hablen de sus emociones. Cuando la comunicación fluye y las cosas se ponen sobre la mesa, es mucho más fácil entender al otro. Romper esta barrera es importante para dejar que el deseo aparezca y disfruten en pareja de una experiencia erótica libre de estrés.

Crioterapia en pareja. Aunque no lo creas, el frío te hace entrar en calor y se vuelve toda una aventura el ingresar en una cabina completamente desnudo (a excepción de los pies y las manos) para exponer tu cuerpo durante 3 minutos a -180° y despertar la oxitocina, también conocida como “la hormona del amor” que, además, es responsable de que te enamores y tu deseo sexual aumente de manera natural.

“Experimentar en pareja terapias alternativas como la crioterapia, disminuirán sus niveles de cortisol, se sentirán relajados y debido al placer de experimentar el frío intenso, habrán despertado su deseo más primitivo”, expresó Javier Sors, director de CRYOmx.

Rompan la rutina. Toda rutina termina por aburrir o cansar y el sexo no se escapa. Aprovechen la tecnología y todo lo que hay en línea para divertirse y experimentar, es cuestión de darle vuelo a la imaginación y probar cosas nuevas: juegos, disfraces, e incluso comida que en combinación les dará una experiencia enriquecedora y apetitosa en todos los sentidos.

Acudan a un sexólogo. Los especialistas son los mejores al momento de sanar y encontrar rupturas profundas en ciertos temas. La labor del especialista es abrirnos los ojos; el considerar una terapia cuando ya hemos intentado todo, es la mejor opción.

Es momento de hacer algo por la libido y disfrutar de nuestra pareja sin temores. Recuerda que el cerebro es el órgano sexual más poderoso, ¡Estimúlalo!